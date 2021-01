Oui, la terrible année 2020 qui a apporté tant de maux de tête et de moments désagréables est terminée. Cependant, il est une réalité que même avec des vaccins atteignant partout, le coronavirus est toujours présent parmi nous et il est plus qu’évident que dans la situation actuelle, nous ne pouvons toujours pas être dans des événements massifs, même si certains avaient l’espoir les choses étaient revenues à la normale, comme les organisateurs des Grammys.

Comme vous vous en souvenez peut-être, les nominés pour les prix les plus importants de l’industrie musicale mondiale ont été annoncés à la mi-novembre. Mais en plus de connaître les artistes qui sont considérés dans chacune des catégories pour cette 2021 et la polémique qui était autour de The Weeknd (ICI nous leur disons ce qui se passe), ils ont mentionné que lLa cérémonie se tiendrait en personne le 31 janvier dans différentes parties de Los Angeles et serait dirigée par Trevor Noah.

Vous pouvez également lire: DUA LIPA, LADY GAGA, TAME IMPALA ET PLUS: CE SONT TOUS LES NOMINÉS GRAMMY 2021

Les Grammys 2021 seraient reportés

Mais quel que soit l’optimisme de la Recording Academy quant au déroulement normal de cet événement, malheureusement – et comme on dirait dans les environs – «le four n’est pas pour les petits pains». C’est pour ça que ils auraient pris la décision de reporter les Grammy Awards 2021, au moins jusqu’à ce que les choses se calment et ils peuvent se rassembler en divers lieux de la ville californienne à toutes ces stars de la musique.

Selon Variety, les organisateurs ont rencontré beaucoup de problèmes, le principal est de garder à l’esprit qu’une cérémonie de cette ampleur compte 18 mille personnes et prendre soin de la santé de chacun des participants est un défi. Jusqu’à présent, personne n’a rien mentionné à ce sujet, mais selon la même source la cérémonie pourrait avoir lieu en mars de cette même année, bien qu’il ne soit pas certain qu’elle aura lieu à ces dates.

La Recording Academy voulait que ce soit “ normal ”

Variety mentionne également qu’un autre des combats auxquels ces prix ont eu lieu est l’augmentation des cas de coronavirus à Los Angeles, qui empêcherait de nombreux artistes de se rendre dans la ville à ces dates. Au début, Havey Mason Jr. – directeur par intérim des Grammys – a déclaré qu’ils envisageaient de renvoyer le spectacle au Staples Center, Avec ou sans public limité, mais l’idée est que cela devrait être fait comme ils l’avaient prévu.

D’un autre côté, Havey a clairement indiqué que malgré son souhait que cet événement se déroule “ normalement ”, ils exploraient d’autres idées et envisageant la possibilité que les présentations des musiciens invités au gala seront filmées dans des forums indépendants, qui en plus de servir de scène pour ces spectacles, pourrait aider à surmonter l’énorme coup que leur a donné COVID-19.