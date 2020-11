Le monde du football et du sport en général est en deuil aujourd’hui. Diego Armando Maradona, l’un des plus grands footballeurs de l’histoire – sinon le plus – décédé d’un arrêt respiratoire. La malheureuse nouvelle nous fait beaucoup réfléchir à son héritage qui, bien sûr, a transcendé des champs aux autres zones.

Sa figure emblématique, exaltée sur le maillot mythique numéro 10 qui lui couvrait le dos en équipe nationale argentine et en Italie SSC Napoli, a également atteint la sphère musicale avec “La main de Dieu”, une chanson qui réaffirme avec force, plus que jamais, le “ maradonisme ” dans son pays natal et sur la planète entière.

Maradona et son héritage au-delà de l’herbe

Parler de Diego Armando Maradona de n’importe quelle tranchée n’est pas facile. De l’herbe l’ex-footballeur a forgé une carrière qui l’a élevé au statut de D10S en Argentine, ainsi que l’univers du sport qu’il a dominé à volonté dans les années 80.

Toute cette splendeur, pleine de controverses et de prouesses impressionnantes telles que la réalisation du Coupe du monde 1986 Mexique, se déroule dans un morceau de musique biographique qui est aujourd’hui un classique sans précédent: “La main de Dieu”. Et il n’est pas nécessaire d’être né dans le pays sud-américain pour chanter les paroles avec émotion.

Cette chanson est arrivée en 2000 en tant que composition fondamentale de La main de Dieu: hommage à Diego Maradona, l’un des derniers albums enregistrés par le célèbre chanteur de Cordoue Rodrigo avant sa mort la même année.

Le thème seul a montré au monde l’histoire – poétique, compliquée et finalement réussie – de cela “cerf-volant cosmique qui a laissé tant d’anglais sur la route “ sur le terrain du stade Azteca il y a 34 ans. Bien sûr, le rythme de cumbia / quatuor C’est un élément substantiel de la piste, mais sa composition recèle une histoire intéressante.

Vous pouvez également lire: ÉTERNEL: C’EST COMMENT LE MONDE A RÉAGI À LA MORT DE DIEGO ARMANDO MARADONA

“La main de Dieu”

Bien que la chanson ait été popularisée à l’origine sur la voix de Rodrigo, était le compositeur Alejandro Romero qui l’a créé. Ce dernier a déjà révélé à l’occasion comment l’idée de développer La vie de Diego Maradona comme chanson.

«Avec Rodrigo, nous étions de styles différents, je m’aventurais dans la pop à cette époque, mais il a eu un petit ami avec ma sœur (la chanteuse Alejandra Romero) et c’est comme ça que j’ai eu l’occasion de dîner avec lui », raconte Romero au journal La nation.

Alejandro commente que les paroles sont arrivées à un moment où il ne semblait pas avoir d’idées à livrer à Rodrigo, qui lui avait expressément demandé une chanson pour son nouvel album. Cependant, l’inspiration a commencé à prendre forme dès qu’il a tourné les premiers couplets, sans mention spécifique du footballeur, puis a ajouté des références au talent d ‘«El Diego».

J’ai commencé à m’écrire des mots absurdes: “ Il est né dans un village, c’était le désir de Dieu, de grandir et de survivre à l’humble expression, de faire face à l’adversité avec le désir de gagner sa vie à chaque pas … ” et à ce moment j’ai senti ma voix intérieure me dicter ‘dans un pâturage, il a forgé un pied gauche immortel’ et c’est là que j’ai réalisé que ça avait à voir avec Maradona.

Voir sur YouTube

L’héritage est resté

La vie de Maradona était pleine de controverse et la chanson a eu un destin similaire, surtout par comparaison avec Jésus-Christ (“Si Jésus a trébuché, pourquoi pas?”) Et la référence à la cocaïne (“La renommée lui a présenté une femme blanche”). Mais avec tout et ça, «La Mano de Dios» a exploité le potentiel du genre cuartero pour devenir un hymne.

«Ce sera votre meilleure chanson, vous n’allez pas la battre, tout le monde va la chanter. Ce sera mon dernier succès “Rodrigo a dit à Alejandro quand il a entendu la composition pour la première fois. Et comme s’il s’agissait d’une sombre prédiction, c’est arrivé. La chanson était l’un des derniers succès de Rodrigo, décédé dans un accident de voiture en juillet 2000, la même année, la chanson est sortie.

Voir sur YouTube

Donc, Rodrigó a scellé son succès dans la musique avec un hommage à Diego, qui a obtenu son statut sur les courts. Pourtant, Maradona a réussi à interpréter la chanson à l’occasion. Aujourd’hui, la star du football tend la main au chanteur pour le chanter à nouveau. Merci, Diego, pour ta magie. Pour toujours.