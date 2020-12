La voix de Chris Cornell cela dure même après son départ il y a trois ans. Le chanteur emblématique de Seattle nous a laissé de grandes chansons à la fois dans son projet solo et dans Temple du chien, Soundgarden et Audioslave. Et même après sa mort tragique, nous pouvons continuer à profiter du matériel étrange sur lequel il a travaillé.

Aujourd’hui, la famille du chanteur a étonnamment sorti l’album Personne ne chante plus comme toi. La plaque contient plusieurs couvertures que Chris a interprétées de groupes et d’artistes tels que John Lennon, Janis Joplin, Orchestre de lumière électrique, Prince et de plus. Aujourd’hui, il est déjà disponible sur les plateformes et un lancement physique est prévu l’année prochaine.

Le record posthume de Chris Cornell

Cela fait trois ans que Chris Cornell, l’une des grandes figures du rock des années 90, est décédée. Cependant, son héritage demeure et continue de se répandre. le sien la voix puissante continue de faire du bruit et au bout d’une année aussi compliquée que ça, bien sûr, c’est bon pour nous de l’entendre.

Aujourd’hui, la femme du chanteur, Vicky Cornell, et leurs enfants, Toni et Christopher, ont annoncé la sortie d’un album posthume désormais disponible sur les plateformes. Personne ne chante plus comme toi Il contient 10 reprises que le chanteur lui-même a commencé à compiler et à couvrir depuis 2016.

“Cet album est si spécial car c’est une œuvre d’art complète que Chris a créée du début à la fin. “a déclaré Vicky Cornell dans une déclaration recueillie par Consequence Of Sound. «Votre choix de versions permet un regard personnel sur vos artistes préférés et les chansons qui vous ont touché. J’avais hâte de le sortir », a déclaré la veuve de Chris à propos des motivations derrière l’album.

Bien sûr, Vicky se souvient affectueusement de son mari et regrette de ne pas pouvoir présenter lui-même le nouvel emploi. «Ce moment est doux-amer car il devrait être ici pour le faire lui-même, mais c’est avec douleur et joie que nous partageons cet album spécial… Je suis très fier de lui et de ce disque impressionnant qui pour moi illustre pourquoi sera toujours aiméElle a commenté.

Vos enfants se souviennent

Malgré les années, Les enfants de Chris Cornell se souviennent de la façon dont le chanteur composait cet album versions. Et même de bonnes anecdotes pourraient être racontées dans la déclaration de l’album. «Quand mon père faisait cet album, c’était très amusant. Je me souviens que je me suis réveillé le matin, j’ai pris le petit déjeuner avec lui et je suis allé au studio avec lui », a déclaré Toni.

«Nous prenions nos cours de piano là-bas et Christopher jouait à des jeux vidéo avec Brendan et mon père. Nous avons pu beaucoup expérimenter avec lui et avoir tellement de souvenirs incroyables. Je suis très heureux de partager cet album. On t’aime papa»A commenté le jeune Toni à la fin de l’annonce. Consultez la tracklist ci-dessous Personne ne chante plus comme toi que vous pouvez déjà écouter sur les plateformes. Le disque physique sortira ensuite 19 mars.

LISTE DE PISTES

“Obtenez-le tant que vous le pouvez” (Janis Joplin)

“Sautez dans le feu” (Harru Nilsson)

“Sad Sad City” (Observatoire Ghostland)

“Patience” (Guns N ‘Roses)

“Rien ne compare 2 U” (Prince)

“Regarder les roues” (John Lennon)

“Vous ne savez rien de l’amour” (Jill Scott)

“Showdown” (Orchestre de lumière électrique)

“Rite pour être traité” (Terry Reid)

“Reste avec moi bébé” (Lorraine Ellison)

