Au fil des ans, Nous avons vu de grands artistes nés dans l’industrie de la musique alors qu’ils n’étaient que progéniture. Certains réussissent à rester et à devenir de grandes stars, d’autres certainement pas, mais à une époque où les nouvelles générations s’intéressent à d’autres genres et rythmes, C’est formidable d’avoir des petits sur le radar qui continuent de montrer leur talent en jouant d’un instrument, comme Nandi Bushell.

Avec seulement 10 ans, cette fille le brise comme si elle n’avait aucune idée. Ses vidéos ont des millions de vues, mais le plus important est peut-être qu’avec chacune des couvertures qu’il télécharge sur les réseaux sociaux, il parvient à attirer l’attention de grandes figures du rock, telles que Kirk Hammett, Tom Morello, Corey Taylor et Lenny Kravitz – Juste pour citer quelques noms, bien que il a également réussi à créer des choses spectaculaires de la main de l’un de nos favoris, Dave Grohl.

Qui est Nandi Bushell?

Nandi Bushell vit à Ipswich, Suffolk, un quartier près d’Essex, en Angleterre, avec son jeune frère Thomas, son père John et sa maman Lungile. Son père est de nationalité britannique et s’intéresse à la musique, tandis que sa mère est d’origine sud-africaine et est fortement influencée par ses croyances religieuses, se montrant comme une épouse soumise et conservatrice, quelque chose qui contredit bien sûr ce que fait sa fille sur Internet.

Dès son plus jeune âge, Nandi s’intéresse à la musique. Dans une interview qu’elle a donnée sur l’émission Ellen DeGeneres, la fille a mentionné qu’elle était choquée quand elle a entendu Ringo Starr jouer de la bataca, et là, elle a décidé qu’elle voulait apprendre cet instrument: «Les samedis et dimanches, avec ma famille nous faisons des crêpes, et j’écoute les Beatles, et j’ai vu la batterie et Ringo Starr. Cela m’a juste inspiré à jouer de la batterie, parce que j’adorais le regarder jouer. ”

Jouer avec Lenny Kravitz

Petit à petit et avec l’aide de son père, Nandi Bushell a commencé à jouer de la batterie et à enregistrer ses propres reprises à l’âge de cinq ans., qui ont été téléchargés sur sa chaîne YouTube. Cependant, son talent musical a donné beaucoup plus, c’est pourquoi en plus de peaufiner sa technique derrière le coup de pied, appris à jouer de la guitare et de la basseMême si nous sommes sûrs qu’elle n’imaginait pas que son talent la mènerait loin à un si jeune âge.

C’est ainsi qu’il passa longtemps à publier ses versions dans la bataca sur des chansons de Queen, Jet, System of a Down, Joan Jett, Les Ramones, Beyoncé et plus encore, où il a montré qu’il explorait tous les rythmes qui se présentaient à lui. Mais en 2019, l’opportunité d’une vie s’est présentée, quand il a eu la chance de partager sur scène à l’O2 Arena de Londres avec Lenny Kravitz lui-même.

Nandi côtoie des grands noms de l’industrie musicale

À partir de ce moment, La popularité de Nandi Bushell est montée en flèche, et j’ai pu rencontrer d’autres grands batteurs comme Questlove par The Roots et Derrick McKenzie par Jamiroquai. Mais elle n’est pas restée stagnante, au contraire, elle a continué à démontrer sur internet de quoi elle était faite, jouant des chansons de groupes de la taille de The White Stripes, Deep Purple, The Police, Nirvana ou Queens of the Stone Age et d’artistes comme Billie Eilish. et Anderson .Paak.

Mais au début de 2020 et avant que la nation du coronavirus ne frappe le monde, a réussi à se produire au concert A Bowie Celebration, où Il a joué avec les musiciens qui ont accompagné le légendaire David à différents moments de sa carrière et avec des invités spéciaux tels que Duran Duran, Corey Taylor, Gary Oldman, Boy George, Trent Reznor et Atticus Ross, Taylor Hawkins, Perry Farrell et bien d’autres; pure fissure lourde.

Comme si cela ne suffisait pas et pour vous donner une idée de la façon dont le canon est Nandi, dans une émission de télévision britannique – en plus d’avoir la chance de jouer pour des milliers de personnes -, parlé avec Dua Lipa. Et pas seulement ça, mais la chanteuse pop a invité une petite fille à se joindre à sa tournéeBien sûr, pour l’instant, ses parents ont préféré refuser l’offre de continuer à l’école, mais elle parle de la façon dont elle est perçue dans l’industrie de la musique.

Soutenir Black Lives Matter et couvrir la rage contre la machine

L’un des moments qui ont marqué 2020 a été la montée en puissance du mouvement Black Lives Matter, qui a été déclenchée par des manifestations à travers le monde à la suite du meurtre de George Floyd par un policier de Minneapolis. Biensûr que Nandi Bushell n’est pas resté silencieux, mais elle a élevé la voix de la meilleure façon qu’elle sait, en jouant, et a fait comprendre très clairement ce qu’elle en ressentait en jouant “Guerrilla Radio” par Rage Against The Machine.

Sa couverture a atteint partout, à un tel degré qu’il était inévitable que Tom Morello lui-même le voie. Et pour la féliciter pour la version extraordinaire qui a été lancée, il a envoyé un message vidéo à Nandi et pas seulement ça, il lui a aussi donné une de ses guitares, la motiver à continuer à jouer et à grandir dans le monde de la musique. Qui n’aurait pas aimé qu’un guitariste comme lui ait un tel détail?

La bataille de tambour épique avec Dave Grohl

Nandi Bushell n’a pas baissé les bras, même pas pendant la pandémie. Il a continué à perfectionner sa technique et à rendre hommage à des artistes tels que Arctic Monkeys, Green Day, Muse, Joy Division et Metallica – qui d’ailleurs, Kirk Hammett a partagé sa reprise de “Enter Sandman”– mais au milieu de tout le chaos du monde, quelque chose d’énorme lui est arrivé, un duel aux proportions colossales où le grand Dave Grohl était impliqué.

Il s’avère que la petite fille a joué à «Everlong» et en a profité pour défier le leader des Foo Fighters dans une bataille de tambour. À sa grande surprise et après la pression des médias sociaux, Dave a répondu en lançant la même chanson dans la bataca et a proposé à Nandi de continuer leur combat amical avec une chanson de Them Crooked Vultures., le groupe qui s’est formé il y a longtemps avec John Paul Jones et Josh Homme.

Ils ont tous deux tiré leurs cartes fortes

Le truc de Nandi Bushell et Dave Grohl ne s’est pas arrêté là, Eh bien, la fille a répondu en frappant la chanson que l’ancien batteur de Nirvana lui a proposé à la batterie et après cela, ils sont entrés dans un deuxième tour. Le rockeur a riposté publier une chanson qu’il a écrite pour cette petite fille talentueuse avec ses filles, où elle a essentiellement dit qu’elle était une badass et a donné de l’espoir à de nombreuses personnes avec ses vidéos.

Nandi ne s’est pas arrêté et a également sorti une chanson intitulée “Rock and Grohl”, mais le point le plus épique de tout cela était quand elle et Dave ont parlé–A travers un appel vidéo Zoom, bien sûr–. Dans la conversation qu’ils ont eue, Grohl lui a dit qu’il l’admirait et pas seulement, lui a promis que lorsque le coronavirus serait terminé et qu’il pourrait jouer au Royaume-Uni avec les Foo Fighters, Je l’inviterais à se rencontrer face à face.

Enfin, dans l’émission de Stephen Colbert, Dave Grohl est apparu comme l’un des invités spéciaux et c’est là qu’il a mentionné qu’il sJ’avais de l’admiration pour la façon dont la petite Nandi Bushell joue de la batterie: “Mon Dieu, cette fille est une force de la nature.” Mais surtout, elle a accepté sa défaite en disant qu ‘”il n’y aurait rien que je puisse faire” contre elle. Sans aucun doute, l’une des meilleures choses que 2020 nous a apportées.

2021 s’annonce très bien pour la petite Nandi

Pour clôturer 2020 comme il le mérite, Nandi Bushell a reçu une surprise d’un vieil ami, Lenny Kravitz. La musicienne de 56 ans l’a félicitée pour les énormes progrès qu’elle a réalisés tout au long de l’année, et en récompense, il lui envoya un kit de batterie spécialement conçu pour elle. Comme si cela ne suffisait pas, tIl a également reçu les éloges de Corey Taylor et Jay Weinberg de Slipknot. aussi bien que Will Champion de Coldplay.

On dirait que nous aurons plus de nouvelles de Nandi en 2021, Eh bien, il a commencé par tout jouer “Song 2” de Blur avec toute l’énergie et les bonnes vibrations qui l’ont tant caractérisée. Sans aucun doute, cette fille est un exemple qui, à cette époque où Internet nous connecte avec le monde entier, sNous pouvons réaliser vos rêves en faisant un effort et en montrant le talent que vous avez, même si vous êtes une petite fille de 10 ans seulement. Imaginez ce que vous accomplirez dans le futur, toutes de grandes choses.

