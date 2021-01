Les concerts et les festivals peuvent être hors de notre normalité pour le moment. Cependant, l’industrie de la musique ne cessera de nous surprendre au cours des prochains mois, car plusieurs artistes prévoient de sortir des albums et des chansons dans les mois à venir. Et bien que nous ne soyons que quelques jours en 2021, est venue l’une des collaborations qui donnera sans aucun doute de quoi parler tout au long de l’année, bien sûr, nous parlons de celle lancée par Billie Eilish et Rosalía.

Comme vous vous en souviendrez, pendant longtemps les chanteurs mentionnaient qu’ils avaient travaillé ensemble, mais ils n’ont rien dit à ce sujet, ils ne nous ont même pas montré un fragment ou quelque chose pour calmer nos envies. Au contraire, tout au long de l’année écoulée, les deux ont présenté plusieurs chansons, Billie a sorti «Donc je suis» et l’artiste espagnol nous a laissé un œil carré avec le remix de «Blinding Lights» avec The Weeknd.

Billie Eilish et Rosalía nous surprennent avec “Lo Vas A Olvidar”

Cependant, tout a changé lorsque la bande-annonce du deuxième épisode spécial d’Euphoria a été créée il y a quelques jours, la série populaire et à succès HBO, comme un morceau de la chanson composée par Rosalía et Billie Eilish est apparu dans la bande-annonce (PAR ICI vous pouvez le vérifier). Plus tard, nous avons appris que la chanson s’appelait “Vous l’oublierez” et bien sûr il est revenu [email protected] aux fans des deux, car leurs noms étaient une tendance sur les réseaux sociaux

Bien sûr, les attentes étaient élevées lorsque nous avons découvert qu’ils avaient enregistré une chanson ensemble, Eh bien, ce sont tous deux de très jeunes artistes et en quelques années, ils ont complètement attiré l’attention de l’industrie de la musique.l. Et à notre grande surprise, ils nous ont offert une chanson pleine d’émotion et que nous sommes sûrs que toute leur assurance va adorer ces moments où nous pleurons d’amour.

Bien qu’au-delà de la chanson elle-même et que les deux combinent parfaitement leurs styles, jeou ce qui a attiré notre attention, c’est que dans cette chanson, Billie a été encouragée à chanter en espagnol… Oui, comme ils le lisent, on l’entend chanter quelques phrases parfaitement comprises et cela bien sûr, contraste parfaitement avec la manière d’interpréter que possède l’espagnol.

Nous ferions mieux de ne pas vous en dire plus, arrêtez ce que vous faites et vérifiez ensuite “Lo Vas A Olvidar”, la collaboration tant attendue entre Billie Eilish et Rosalía:

Voir sur YouTube