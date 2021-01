Pendant tant d’années d’existence, des décennies dans l’industrie de la musique, pop nous a fait découvrir des femmes qui se sont démarquées par leur propre mérite. Soit parce que ce sont de grands produits marketing avec des chansons qui deviennent des jalons, soit simplement parce que d’avoir une proposition intéressante, de faire des choses que d’autres n’osent pas et de parler de ce dernier point, nous avons actuellement Rina Sawayama.

Cette femme a 30 ans et bien qu’elle ait un long voyage, Ces dernières années, grâce à la pandémie, il a réussi à gagner une reconnaissance mondiale. Surtout parce qu’il a un projet solide qu’il a construit pendant tout ce temps et qui aussi étrange que cela puisse paraître, Elle se caractérise par le fait qu’elle ne ressemble pas à ce qu’elle sonne à la radio, car ce qu’elle fait mélange des genres qui sur le papier sont complètement différents.

Qui est Rina Sawayama?

Rina Sawayama est née le 16 août 1990 à Niigata, au Japon. Il a vécu dans cette ville jusqu’à l’âge de cinq ans, lorsque sa famille a décidé de déménager à Londres, en Angleterre, où il a passé une grande partie de sa vie et où il réside actuellement. Alors qu’il étudiait la politique, la psychologie et la sociologie à l’Université de Cambridge – parce qu’il aimait l’école -, a décidé de se consacrer à la musique et au mannequinat, deux de ses grandes passions

Pendant son temps à l’école, il faisait partie d’un groupe de hip hop appelé Lion paresseux avec Théo Ellis, qui curieusement des années plus tard deviendrait membre du groupe de rock indépendant Loup Alice. Il est diplômé de l’université avec un diplôme en politique; cependant, elle voulait se consacrer à la musique, influencée par des artistes qu’elle a écoutés grandir comme Lady Gaga, Avril Lavigne, Beyoncé, Mariah Carey, Britney Spears, Kylie Minogue, Limp Bizkit, Evanescence et plus.

Sortir leurs premiers singles

C’est pourquoi en 2013, Rina Sawayama a décidé de débuter sa carrière solo en sortant le single “Sleeping in Waking” en 2013, une chanson qui mélangeait des rythmes extrêmement détendus avec une base rythmique proche du R&B. A partir de ce moment, différents médias spécialisés dans la musique la regardèrent, et elle ne la déçut pas non plus car l’année suivante elle nous présenta une autre chanson intitulée “Tunnel Vision”.

Il resta donc l’année suivante, première des singles comme “Who?” et “Où êtes-vous”. Ce dernier reprend l’un des thèmes que l’on entend fréquemment dans les chansons de Rina, car il explore l’interaction humaine avec les médias numériques (en particulier avec les réseaux sociaux), et l’artiste explique que dans ce genre de situations «vous montrez votre meilleure version éditée – et – votre téléphone surchauffé remplace la chaleur humaine».

Une musique qui parle aux nouvelles générations

Pour 2017, Rina Sawayama présente “Cyber ​​Stockholm Syndrome”, une chanson qui, comme “Where U Are”, parle d’une maladie similaire au syndrome de Stockholm mais sur les réseaux sociaux, qui faire preuve de pessimisme, d’optimisme, d’anxiété et de liberté; mais en même temps tudispose de réseaux de soutien vitaux, de voix de solidarité, d’abris et d’évasion pour des milliers de jeunes à travers le monde, créant un sentiment de compréhension.

Cette année-là, il a donné plusieurs présentations au Royaume-Uni, mais sans aucun doute le plus important est qu’il a sorti indépendamment son premier EP simplement intitulé RINA. Il s’agit d’une collection de huit chansons super nostalgiques et pour l’enregistrer, le chanteur a dû avoir deux à trois emplois pendant plusieurs années, collectant suffisamment d’argent pour entrer dans un studio décent et le produire avec les meilleurs.

Rina Sawayama a commencé 2018 du bon piedEn plus de continuer à sortir des chansons intéressantes telles que «’Valentine», »et« Cherry », où il explore sa sexualité, puisque dans plusieurs interviews, il a dit qu’il était bisexuel et pansexuel, il a également présenté des vidéos de singles tels que« Ordinary Superstar », Alterlife »et« Tunnel Vision ». Mais cette même année Il a eu l’opportunité de faire sa première tournée, donnant des spectacles dans son pays natal, aux États-Unis et au Canada.

2019 a apporté de nombreuses surprises à cet artiste, pour commencer C’était l’acte d’ouverture de la tournée britannique de Charlie XCX, mais en même temps signé sur le label indépendant britannique Dirty Hit, avec lequel il a pris une décision extrêmement radicale: faites évoluer complètement votre son. Et ces intentions étaient claires quand il est sorti «STFU!, un morceau fortement influencé par le nü metal. Oui, ils lisent bien.

Enfin son premier album est arrivé

Comme beaucoup d’artistes, 2020 a déplacé tous les plans que Rina Sawayama avait pour cette année. Cependant, il n’a pas arrêté de travailler et de sortir de la musique intéressante, car tout au long des mois on écoute des chansons comme “Comme des Garçons (Like the Boys)”, un hommage aux pistes de danse du début des années 2000 et “XS”, où il a remixé un riff métal avec un rythme qui nous rappelle Britney Spears.

Enfin, le 17 avril 2020, son premier album, SAWAYAMA, est sorti., un album où Rina parle de famille et d’identité. Selon lui, «il s’agit de se comprendre dans le contexte de deux cultures opposées (britannique et japonaise), ce qui signifie« appartenance »lorsque la maison est un concept en évolution, déterminer où vous vous sentez à l’aise à l’intérieur et à l’extérieur du stéréotypes, et où vous essayez d’être d’accord pour vous. “

L’album soutenu par Elton John

Le premier album de Rina Sawayama a reçu beaucoup d’éloges de la part de la critique, grâce à l’énorme combinaison de sons inclus. Et on peut entendre cela dans des chansons comme «Chosen Family» ou «Bad Friend», deux chansons qui contrastent entre elles mais pour une raison étrange, elles se complètent. Biensûr que Ce matériel de disque figurait parmi les albums les plus importants de l’année, mais il n’a pas été épargné par la controverse.

Fin juillet, Sawayama a publié un tweet public sur son inéligibilité à être nominée pour les grands prix de la musique britannique, tels que le Mercury Prize et le BRIT Award, car bien qu’il ait vécu au Royaume-Uni pendant des années, il n’a pas la citoyenneté. Le hashtag #SawayamaIsBritish est devenu une tendance sur Twitter et même Elton John lui-même a soutenu son mouvement, car il estimait qu’elle méritait une plus grande reconnaissance. C’est plus, parlé d’elle avec Dua Lipa.

Elton John demande à Dua Lipa si elle connaît Rina Sawayama lors d’un IG Live. “Et c’est!” – Dua Lipa

“Je l’aime” – Elton John pic.twitter.com/IX7rTVX3sZ – Mises à jour de Rina Sawayama (@RinaSawaUpdates) 29 octobre 2020

Pour clore le chaotique 2020, Rina Sawayama a fait ses débuts à la télévision américaine, en chantant “XS” au Jimmy Fallon Show.. Et si cela ne suffisait pas a également sorti une version de luxe de son premier album, où il a inclus des morceaux bonus comme “We Out Here”, “Bees & Honey” et “Lucid”, ainsi qu’une reprise de The 1975, des versions acoustiques et des remixes de ses propres chansons. Démontrant sa polyvalence.

Qu’est-ce qui rend Rina Sawayama si spéciale?

Nous savons que la pop, de temps en temps, nous montre de nouveaux visages et qu’au fond, ils viennent rivaliser avec les artistes les plus importants du genre, essayant de reproduire ou de surpasser les succès qu’ils ont sortis pendant tant d’années. Mais le cas de Rina Sawayama est très différent, Eh bien, même si cela a été inspiré par des chanteurs grand public que nous avons écouté l’épuisement, leur proposition n’a pas pour but de copier ou d’imiter ce qu’ils ont tous fait.

Dans SAWAYAMA, il a montré qu’il avait en tête de faire ce qu’il voulait. Si vous le souhaitez, vous pouvez écrire une chanson pop avec une touche de métal nü ou une chanson qui sonne comme le prochain hit de l’été pour elle ça a la même valeur de faire ce genre de chansons, parce que l’important n’est pas de savoir si un sexe est meilleur que l’autre, mais pour être fidèle à ce que vous aimez et essayez que les deux coexistent et travaillent dans le même espace.

La chose la plus intéressante à propos de Rina Sawayama est qu’elle n’a pas peur de vivre et d’exprimer tout ce qu’elle ressent à travers la musique. Dans ses chansons nous avons idées intéressantes sur les relations interpersonnelles considérant la technologie, l’ère numérique et les médias sociaux, mais aussi il prend le temps de composer des mélodies accrocheuses qui parlent de chagrin et de son homologue. C’est quelque chose que vous ne voyez pas très souvent pour être honnête.

Et sans aucun doute Rina Sawayama est l’une des artistes dont nous ne pouvons pas perdre de vue en 2021 parce qu’il a un avenir prometteur, car à en juger par son premier disque et tout ce qu’il a sorti depuis ses débuts, sa main basse – et peut-être sans son intention – elle rafraîchit et innove dans la pop, et nous sommes convaincus qu’il fera de grandes choses dans les années à venir.