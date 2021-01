Bien que beaucoup parlent de la pop, du hip-hop et de l’appel urbain comme les rythmes les plus écoutés aujourd’hui. Mais pose ta main Le R&B, la soul, ses dérivés sont présents dans la grande majorité des chansons que l’on entend à la radio et à la suite de cela, de jeunes artistes très talentueux émergent du monde entier, qui ont montré la qualité pour devenir les prochaines figures de ce genre, telles que Donner sur.

Avec seulement 25 ans, ce jeune homme californien vit le rêve. Il a publié relativement récemment ses premières œuvres discographiques, qui ont été saluées par la critique, mais au-delà du succès que la presse spécialisée peut prédire pour lui et à son âge, Il a fait ses débuts dans l’un des spectacles les plus importants des États-Unis et a remporté une nomination pour les prix les plus importants de l’industrie de la musique, les Grammys.

Qui est Giveon?

Giveon Dezmann Evans est né le 21 février 1995 à Long Beach, Californie, au milieu d’une famille passionnée de musique. C’est pour ça que dès son plus jeune âge, il a commencé à écouter des artistes de jazz des années 60 et 70, mais comme tous ceux qui, à un moment donné, ont voulu se consacrer à ce merveilleux art, ses parents lui ont demandé de terminer ses études et de se consacrer à ce qu’elle aime le plus.

Et c’est ce qu’il a fait, terminant ses études “ traditionnelles ” à la Long Beach Polytechnic High School tout en J’ai appris à chanter et j’ai pris des cours de piano. Enfin, à 18 ans et après avoir peaufiné son style, a réussi à obtenir une bourse pour l’un des programmes d’éducation musicale du musée Grammy, où grâce à son talent et à ses capacités, il a pu se démarquer du reste de ses coéquipiers, entamant une carrière très intéressante.

Sortir leur premier single et partir en tournée

Profitant du fait qu’il est l’un des nombreux jeunes qui savent très bien utiliser la technologie, Giveon a enregistré, produit et auto-sorti son premier single «Garden Kisses» en août 2018. C’est une chanson qui a cette ambiance de plage californienne, mais qui est également très intéressante car elle joue avec des éléments de jazz, mais surtout parce qu’elle on entend la voix de baryton qui le caractérise tant dans toute sa splendeur.

Petit à petit, ce jeune homme faisait du bruit dans la scène de Long Beach et pour 2019 il a lancé “Comme je te veux”. Ici, il nous montre que le R&B et la soul sont dans leur sang, car il parvient à nous envelopper de toutes sortes d’émotions et de textures à travers sa chanson, et juste après cela, il était l’invité d’un autre artiste très jeune et talentueux, Snoh Aalegra pour ouvrir ses dates prévues en Europe et aux États-Unis.

Faire équipe avec Drake

Après l’avoir découvert sur Internet, ainsi que sur des artistes de la taille de Jorja Smith (PAR ICI on vous en parle), Drake a contacté Giveon pour enregistrer une chanson ensemble. Le résultat était “Chicago Freestyle”, une chanson qu’ils ont publiée sur SoundCloud et YouTube où ils ont tous les deux fait un haltère spectaculaire, mêlant les rimes du chanteur canadien à la voix de l’artiste californien.

Mais pendant qu’ils travaillaient ensemble le jeune homme a commencé à travailler sur ce qui allait devenir son premier EP, Take Time, qu’il a enregistré après avoir signé un contrat avec Epic Records et Not So Fast. Enfin, en mars 2020, ce matériel d’enregistrement est sorti, qui a réussi à entrer dans le palmarès des Billboard Heatseekers Albums, mais en plus du public, il a également été plébiscité par les critiques de musique contemporaine, qui l’ont décrit comme un album impressionnant.

2020 a été sa meilleure année à ce jour

Comme si cela ne suffisait pas en mai 2020, «Chicago Freestyle» est enfin arrivé sur les plateformes de streaming avec les bandes de démonstration Dark Lane de Drake. Grâce à ça, des milliers de personnes du monde entier ont eu la chance d’écouter GiveonPour vous donner une idée, il a atteint le numéro 14 du Billboard Hot 100, étant son premier succès sur cette liste; De plus, il est devenu l’un des 40 meilleurs single au Royaume-Uni, au Canada, en Nouvelle-Zélande et en Suisse.

Et comme il l’a déjà démontré, Ce jeune homme a une énorme créativité et ne sait pas comment rester immobile. C’est pourquoi en septembre 2020, il a annoncé la sortie de son deuxième EP de l’année, un matériel de quatre chansons intitulé Quand tout est dit et fait, Le 2 octobre était disponible et ce matériel d’enregistrement fait ses débuts au numéro 93 du Billboard 200, un endroit formidable étant donné que vous êtes un artiste émergent.

Sa première nomination aux Grammy Awards et sa première apparition à la télévision

Avec une augmentation rapide de l’attention d’une grande partie de l’industrie de la musique, les singles de Giveon “Stuck on You” et “Like I Want You” ont commencé à entrer dans un certain nombre de charts R&B à la fin de 2020. ce dernier étant certifié or par la Recording Industry Association of America en décembre de la même année.. Cependant, à 25 ans et avec une carrière en plein essor, il ne pensait pas que le meilleur était encore à venir.

Pendant cette période, a remporté sa première nomination aux Grammy Awards lorsque son EP Take Time est apparu dans la catégorie Meilleur album R&B. pour les prix 2021, partage avec John Legend, Gregory Porter, Luke James et Ant Clemons. En outre, il a fait ses débuts à la télévision, quand il était l’un des invités musicaux de l’émission de Jimmy Kimmel, où il a magistralement interprété son single «Stuck on You».

Qu’est-ce qui rend Giveon spécial?

Comme nous l’avons mentionné précédemment, nous vivons à une époque où le R&B semble avoir un énorme renouveauC’est peut-être parce que de nombreux jeunes ont décidé d’embrasser ce genre et de défendre une sorte de mouvement qui n’est pas seulement présent aux États-Unis. Dans une grande partie du monde, des artistes de tous bords en profitent pour montrer leur talent, Mais le cas de Giveon est différent parce qu’il a quelque chose qui fait de lui un musicien.

Pour commencer, ses paroles sont une de ses forces, parce qu’ils ne parlent pas seulement de l’amour et de sa contrepartie. Ce jeune homme essaie d’envoyer un message d’encouragement et de positivisme à un moment où nous en avons tous besoin, même si peut-être ce qui le rend unique est la façon dont il interprète ses chansons et cette grande voix de baryton Que faut-il pour être honnête? nous écoutons très rarement dans des genres comme celui-ci.

Si le vôtre est d’écouter un artiste qui fait ramper sa peau avec sa façon de chanter, qui transmet des émotions avec chaque mot qui sonne dans ses chansons et qui sait comment se connecter avec nous tous à travers eux, ils ne peuvent pas laisser passer Donner sur. Un jeune homme avec une courte carrière peindre pour faire des choses merveilleuses et surtout (ici on le prévoit), ce sera la bannière du R&B dans le futur et donnera beaucoup de choses à dire.