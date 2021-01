Quand il s’agit de parler de rock en Amérique latine, il y a un nom sans doute indispensable pour comprendre son histoire et qui a marqué un avant et un après dans ce genre: soda stéréo. Ce que Gustavo Cerati, Zeta Bosio et Charli Alberti ont réalisé au cours de leurs 15 ans de carrière était impressionnant, ils ont influencé des milliers de jeunes du Mexique à l’Argentine et le meilleur de tous, c’est qu’ils nous ont laissé beaucoup de chansons spectaculaires.

On peut citer plusieurs chansons qui ont marqué sa carrière, «Nada Personal», «Quand le tremblement de terre passe», «American Blind», «In the city of fury», «Zoom» et bien d’autres. Cependant, il y a une chanson qui a marqué le groupe et surtout la vie de Cerati, «Té para tres», l’une des chansons les plus courtes qu’ils ont incluses dans toute leur discographie et qui a ce qui est peut-être le message le plus émouvant et le plus intime que le leader du groupe ait écrit dans sa carrière.

Soda Stereo surpris avec une douce ballade

En 1990 et à l’un de leurs plus hauts moments en tant que groupe, Soda Stereo a sorti Chanson animale, l’un des albums les plus réussis de sa carrière. L’une des principales caractéristiques est que Cet album est connu pour avoir des guitares déformées et un son plus rock en général.. Mais au milieu de riffs forts et de chansons comme le super populaire “Light Music”, “A Million Light Years”, “Man Overboard” et “Among Cannibals” est apparue une ballade.

Quand Soda a sorti ce disque, beaucoup pensaient que la chanson parlait d’un triangle amoureux “Tu sais, c’est pourquoi le thé pour trois.” Et bien qu’au début cela ait du sens, plus tard, il est devenu connu la triste histoire de cette chanson, dans laquelle ils étaient impliqués en plus de Gustavo lui-même, leurs pommes de terre, Juan José Cerati et Lilian Clark et qu’il s’est concentré sur l’un des moments les plus difficiles auxquels ils ont dû faire face en famille.

L’histoire de “Tea for three”

Des mois avant que Soda Stereo ne sort son cinquième album studio, Le père de Gustavo Cerati est allé à l’hôpital pour des tests, parce qu’ils avaient détecté une éventuelle tumeur maligne. Tout le monde espérait que c’était une erreur de diagnostic, et le chef de gang ainsi que sa mère espéraient que la situation s’améliorerait pour lui, mais ses illusions se sont effondrées un triste après-midi pluvieux.

Lilian Clark avait préparé du thé pour trois personnes, son mari, son fils et elle-même. Gustavo était à la maison et ils attendaient tous les deux Juan José reviendra avec les résultats des études pour vous donner de bonnes nouvelles, bien qu’ils n’aient pas ce que j’allais leur dire changerait complètement leur vie. Selon la propre mère de Cerati, cet après-midi-là, le patriarche s’est assis avec eux et a mis les tests sur la table.

“Je t’ai vu pleurer pour lui …”

Mais à ce moment-là, il a communiqué à toute la famille Cerati ce que personne ne voulait entendre, Juan José souffrait d’un cancer en phase terminale, il avait peu de temps à vivre et malheureusement ils ne pouvaient rien faire. Gustavo a bu du thé sans savoir comment agir, père et fils gardés au froid, parce qu’aucun d’eux n’a montré ouvertement ses sentiments, à tel point qu’à un moment comme celui qui se passait, ils n’ont rien dit.

Cependant, Lilian n’a pas pu cacher ses larmes à cette triste nouvelle. Gustavo Cerati a observé au loin comment sa mère s’est levée en pleurant pour embrasser son mari, mais à ce moment-là, il ressentit une profonde douleur avec l’image dont il était témoin – avec la femme qui lui donna sa vie en sanglotant et en disant presque au revoir à son père – qui resta dans son esprit et décida de canaliser ses sentiments de la seule manière dont il savait: avec musique.

Cerati fait ressortir toutes ses émotions avec une chanson

La même nuit, il apprit que Juan José n’avait que quelques jours à vivre, Gustavo a composé “Thé pour trois”, une chanson sur cet après-midi pluvieux que même le thé et le miel ne pouvaient adoucir. Un sujet extrêmement particulier, car en Il peut entendre la voix nue de Cerati accompagnée d’une simple guitare acoustique et créer une scène intime qui est rarement réalisée sur un enregistrement; Cela nous fait pratiquement partie de ce moment.

«Nous prenions le thé parce que le thé ne manquait jamais à la maison, en bonne héritière irlandaise que je suis. Nous étions tous les trois, Gustavo, mon mari et moi. Nous avions en main la dernière analyse qui allait confirmer ou non la maladie et dans quel état elle se trouvait. La vérité est que les résultats ont été très négatifs et que je ne pouvais pas me soutenir, logiquement. C’est pourquoi le «Je t’ai vu pleurer, je t’ai vu pleurer pour lui…». J’ai la chair de poule en ce moment », a déclaré Lilian Clark à propos de la chanson.

Pour Gustavo, son père était très important

Pour Gustavo Cerati, son père était tout. Sans lui, il ne se serait probablement pas consacré à la musique on le reconnaîtrait encore moins comme l’une des figures du rock les plus importantes d’Amérique latine. Juan José est celui qui a donné beaucoup de disques à son fils, qu’il a emmené avec lui lors de ses voyages de travail aux États-Unis, et lors de ces mêmes voyages lui a acheté quelle serait sa première guitare électrique.

Les jours, les semaines et les mois passaient et il semblait qu’aucun traitement ne fonctionnait. Le père de Gustavo allait de pire en pire sous les yeux de sa famille, qu’ils ne pouvaient rien faire d’autre que regarder comment la personne la plus importante de leur vie, avec le passage du temps, s’est évanouie. Il a combattu la maladie pendant deux ans, mais malheureusement, le 3 janvier 1992, Juan José Cerati est décédé.

Les différentes versions de cette chanson

En 1996, Soda Stereo s’est rendu dans les studios de MTV en Floride pour enregistrer leur Unplugged. Dans cette session, ils ont interprété l’une des versions les plus mémorables de “Tea for three”, Eh bien, le groupe était accompagné d’une section de cordes qui donnait une touche mélancolique à une chanson dont l’histoire était déjà triste. Cependant, Gustavo a inclus le solo du “Cementerio Club”, composé par Luis Alberto Spinetta sur le disque de Pescado Rabioso, Artaud.

Cerati a toujours considéré Spinetta comme une sorte de père artistique, et cela est devenu clair en 2009 et au milieu du concert historique que «El Flaco» a donné au stade Vélez Sarsfield de Buenos Aires. Là, tous deux ont joué dans l’un des moments les plus émouvants du rock argentin, jouant et chantant cette chanson main dans la main devant des milliers de personnes, un de ces jours qui sera marqué à jamais.

“Thé pour trois” est entré dans l’histoire comme l’adieu parfait que Gustavo Cerati a donné à son père, un hommage à la personne qui lui a toujours apporté un soutien inconditionnel dans sa carrière musicale et c’était la clé pour lui de devenir le génie que nous connaissons tous. Il y a des moments sombres où les choses se compliquent, mais comme il le disait lui-même plusieurs années plus tard, «extraire la beauté de ce chaos est une vertu», et cela arrive avec cette chanson.

