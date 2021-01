2021 vient avec tout et apparemment avec plusieurs surprises sous le bras, du moins en parlant de musique, bien sûr. Malgré le fait que jusqu’à présent, il n’y a aucune nouvelle sur le retour des concerts et des festivals en direct, les artistes continuent de profiter de leurs jours d’enfermement pour composer et nous présenter des chansons fraîches, mais il y en a qui préparent à fond leur retour triomphal avec du matériel flambant neuf, comme Lana Del Rey.

Pendant plusieurs mois et après la première de Norman baise Rockwell! en 2019, La chanteuse américaine a annoncé que cette année elle sortirait son septième album studio, Chemtrails sur le Country Club. Bien qu’il ne nous ait pas complètement abandonnés, il a présenté depuis l’année dernière un livre audio de poésie intitulé Violet Bent Backwards Over the Grass; cependant, il nous a manqué de nous montrer de toutes nouvelles chansons.

Lana Del Rey annonce les détails de son nouvel album

Pour calmer les envies de ses fans, mi-octobre 2020 Lana Del Rey a sorti le premier single de son prochain album, “Let Me Love You Like a Woman”, une ballade qui a continué avec le son qui a été caractérisé pendant des années. Mais il y a quelques jours, il est revenu pour parler d’annoncer plus de détails sur son nouvel album et surtout, que dans les heures suivantes, une nouvelle chanson serait publiée.

Fidèle à votre coutume, Lana a utilisé ses réseaux sociaux pour révéler la couverture et la tracklist de Chemtrails sur le Country Club, qui comprendra 11 chansons originales. Et bien sûr, comme il l’a fait récemment, il n’a pas pu se sauver de la polémique, car il a mentionné sur son compte Instagram que ses meilleurs amis et même petits amis étaient des rappeurs, car Elle voulait essentiellement prendre de l’avance sur elle-même avant d’être qualifiée de raciste ou quelque chose du genre, mais cela n’a pas fonctionné.

Nous avons enfin une nouvelle chanson et une nouvelle vidéo

Cependant, au-delà de la polémique et de ces détails de son nouvel album, comme nous l’avons mentionné avant Lana Del Rey a annoncé que nous entendrions bientôt de la nouvelle musique. Et il l’a fait, car il a sorti le clip vidéo officiel de la chanson qui donne le titre à son prochain album, “Chemtrails sur le Country Club” et nous sommes sûrs que ses fans d’os rouges l’adoreront, car il a l’essence que le chanteur nous a montré au fil du temps.

Dans cette chanson, Lana combine son style de chant glamour signature avec de nombreuses paroles vivantes et romantiques., qui à un moment donné nous remplit de mélancolie et de nostalgie. Cela ne montre peut-être pas une évolution aussi radicale, mais si vous nous laissez voir que vous connaissez très bien votre style Et bien que beaucoup la critiquent pour la monotonie de ses chansons, ici il montre qu’il veut aller plus loin avec les voix à la fin.

Comme si cela ne suffisait pas a également publié la vidéo officielle de ce single. On y voit le chanteur dans une histoire qui tourne autour d’une maison où tout semble être normal, mais en plus de nous surprendre car à nouveau elle a mis le masque en filet pour lequel elle a été critiquée il y a quelques mois, Lana apparaît au milieu d’un rituel où d’autres femmes la transforment en loup-garou, tellement étrange cette question.

Chemtrails sur le Country Club, Le septième album studio de Lana Del Rey sortira prochainement 19 mars. Mais assez parlé et passons à la musique Regardez ci-dessous la vidéo de la chanson qui donne son nom à l’album:

Voir sur YouTube