S’il y a quelque chose que nous aimons cette fois, ils le sont la fin de l’année compte, ces listes qui sont un bref récapitulatif de tout ce qui s’est passé au cours des 12 derniers mois. Musicalement parlant notre top Spotify est quelque chose à espérer, car c’est le prétexte parfait pour montrer au monde quels mélomanes nous sommes.

Bien que le but de montrer ces listes de musique soit de montrer au monde les groupes et les chansons qui ont retenu notre attention cette année – en plus de votre amour pour vous comme dans les films – il est vrai que beaucoup considèrent ce décompte comme un concours pour voir qui connaît le mieux la musique ou écoute les meilleurs genres.

Quelle est la gravité de votre Spotify? vient critiquer vos goûts musicaux

Si vous en faites partie (ou connaissez quelqu’un comme ça), vous devez savoir Quelle est la gravité de votre Spotify?, une IA qui ose faire ce que peu font: vous dire à quel point vos goûts musicaux sont mauvais selon la dernière chose que vous avez entendue dans l’année. Le tout avec un ton ironique et avec de «bons fondamentaux».

Cette application veille à évaluer vos goûts musicaux basé sur plus de deux millions de données collectées à partir de critiques de sites comme Pitchfork, des recommandations de disquaires et de pages souterraines sur Reddit que même les plus indépendants savent. Ah prro!

Et ici, nous vous disons comment interagir avec cette IA

Pour tester cette liste astucieuse, entrez simplement dans le portail développé par le site Web de The Pudding (ici vous pouvez cliquer) et autorisez l’accès à votre bibliothèque Spotify.

Une fois que vous le faites, vous commencerez à interagir avec l’IA, qui analysera vos goûts musicaux et posera des questions ou des énigmes pour critiquer les chansons ou les artistes que vous avez écoutés en 2020, notez même si vos préférences musicales sont basiques ou déjà un peu dépassées.





À quel point vos goûts musicaux sont-ils mauvais?

Sans doute, Quelle est la gravité de votre Spotify? est une version plus ironique et amusante du célèbre Wrapped, qui vous montre les minutes, les artistes, les chansons, les podcasts et plus encore que vous avez écoutés maintes et maintes fois dans l’année et via la plateforme de streaming. Oserez-vous découvrir à quel point vos goûts musicaux sont mauvais? 🤔