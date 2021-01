Nous vivons à une époque très intéressante pour l’industrie de la musique. Au milieu d’un moment socio-politique et culturel dans lequel nous sommes confrontés à une pandémie et en l’absence de concerts ou de performances live, les artistes ont trouvé sur internet –Et surtout sur les réseaux sociaux– l’espace parfait pour se promouvoir auprès de milliers de personnes sans avoir à être lié à un label, et c’est juste le cas avec Fousheé.

Cette jeune femme présente son projet depuis quelques années, qui est orienté vers la soul et le R&B avec un peu de jazz et de hip-hop. Cependant, elle est une véritable étude de cas, car du jour au lendemain est passé de l’audition sur The Voice à la lecture de très petites salles américaines, acdevenir un phénomène viral sur TikTok et être entendu par des millions de personnes dans le monde.

Qui est Fousheé?

Brittany Fousheé est née et a grandi dans le New Jersey, étant très jeune, il savait de première main ce qu’était la musique. Cette fille est une descendante d’immigrants congolais et jamaïcains venus aux États-Unis pour exploiter tout son talent; l’exemple parfait est votre mère, car elle était le batteur d’un groupe de reggae jamaïcain entièrement féminin appelé PEP. Donc, avec ces références, il était inévitable qu’il poursuive cet art.

Comme beaucoup d’autres personnes qui veulent conquérir les scènes du monde entier, Fousheé a traversé toutes les années de l’école jusqu’à ce qu’il arrive à l’université. Pourtant tout a changé un jour Eh bien, alors qu’il roulait dans une voiture avec sa mère, un conducteur ivre les a écrasés. Sa mère a été emmenée pour une chirurgie cérébrale d’urgence et a perdu son emploi peu de temps après, c’est pourquoi Brittany a décidé de quitter ses études et de rentrer chez elle pour l’aider.

De jouer dans le même lieu que Hendrix à auditionner pour ‘The Voice’

Petit à petit, la famille de Fousheé s’est remise de cette situation très compliquée, ce qui lui a permis de commencer à composer ses propres chansons. La première opportunité musicale qu’il eut fut en tant que chanteur du groupe Café Wha? le lieu emblématique de Manhattan qui a servi d’espace pour des artistes de la taille de Jimi Hendrix, Bob Dylan, Bruce Springsteen, The Velvet Underground et bien d’autres seront annoncés.

Après plusieurs années à jouer aux côtés de tous ces musiciens talentueux, la Bretagne a franchi en 2018 l’étape suivante en essayant d’atteindre plus de monde. Pendant la saison 15 de The Voice, Fousheé a auditionné le chant “Redbone” de Gambino enfantin, et heureusement pour elle, Adam Levine et Jennifer Hudson ont retourné leurs chaises, restant dans l’équipe du leader de Maroon 5. Mais son parcours dans le show s’est terminé au tour suivant.

Reprenant son propre chemin

Même si elle espérait aller plus loin dans l’émission de télévision et attirer davantage l’attention du public de masse qu’elle pourrait atteindre, malheureusement, elle ne l’a pas fait. Cependant, Fousheé n’a pas abandonné et a continué à composer des chansons, jouant dans les petits forums où ils lui ont donné la chance de se produire. et briser la pierre pour que des milliers de personnes connaissent l’énorme talent qu’il possède.

En 2019, il a commencé à sortir ses premiers singles, «Restez à la maison», «Oxygène», Tard dans la nuit »et« Faites-le savoir » ce qui lui fit gagner en popularité sur le circuit musical indépendant de New York. Avec peu de chansons mais sincères, Foushée a tourné une grande partie des États-Unis, conquérant le public qui a prêté leurs oreilles pour l’écouter, Mais il ne comptait pas sur le fait que l’année suivante la bombe exploserait et que tout le monde le saurait.

Devenir une star de TikTok

En avril 2020, le jeune rappeur Sleepy creux a publié une chanson appelée “Freestyle Deep End”, qui est rapidement devenu un jalon. Et peut-être qu’ils se demanderont, Qu’est-ce que Fousheé a à voir avec tout cela? Eh bien, il s’avère que cette chanson a un extrait d’une chanson Brittany enregistrée en 2018 mais à ce moment-là, a décidé de le télécharger sur une plate-forme où les artistes peuvent légalement télécharger des extraits de musique pour composer quelque chose de nouveau.

Enfin et voyant qu’il n’avait pas reçu de crédit pour la chanson, Fousheé a décidé de sortir une version complète de “Deep End”, et à sa grande surprise, ce fut plus de succès que la chanson précédente. À tel point que, de façon inattendue, des milliers de personnes du monde entier Ils ont utilisé l’audio de cette chanson pour enregistrer une tonne de vidéos sur TikTok, ce qui en fait un phénomène viral qui a abouti à des millions de vues sur Spotify.

La chanson qui sonnait lors des marches Black Lives Matter

Bien qu’il ait été reconnu pour être une chanson virale, en fait, “Deep End” a un fond plus fort et plus profond. Alors vous aurez une idée, fait partie de la bande originale qui a été entendue dans les marches du mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, qui a refait surface à la suite de l’assassinat de George Floyd et qui s’est ensuite répandu sur toute la planète en exigeant la fin de la violence et du racisme contre la communauté afro-américaine.

Dans une interview pour NME, Fousheé a mentionné qu’il s’agissait en fait d’une chanson qui Il a parlé de la lutte et de l’effort que l’on fait pour obtenir ce que l’on mérite: «C’était un moment très émouvant, les gens allaient littéralement au fond de tout ce qui s’était passé en 2020, et je voulais créer quelque chose qui reconnaisse la douleur mais donne aussi de la force aux gens. Il est étrange de penser que l’émission originale de 2018 parlait de l’avenir, d’une certaine manière. “

Signer avec un label

Après le hit géant de «Deep End», Fousheé a sorti un single plus “single af”, une chanson un peu plus détendue dans laquelle on peut entendre sa voix puissante dans toute sa splendeur. Pendant tout ce temps, la chanteuse a publié ses chansons de manière indépendante sur les plateformes numériques et avec ses propres ressources, mais à la fin de 2020, il a reçu des nouvelles qui changeront sa carrière.

Il s’avère que Registres RCA –Le label qui présente des artistes que Fousheé admire comme BROCKHAMPTON et Normani– il s’est intéressé à elle et sans réfléchir à deux fois signé un contrat pour enregistrer ensemble. Pour l’instant, entre les plans de cette fille Il travaille sur un nouveau projet qu’il présentera début 2021, où selon son jazz mixte et hip-hop, et il a également collaboré avec James Blake, qui a produit une chanson sur son grand-père.

Qu’est-ce qui rend Fousheé spécial?

Bien que nous vivions à une époque où la soul et le R&B semblent être des genres qui dominent le courant dominant, La proposition de Fousheé est complètement différente. En réalité, la seule chose qu’elle souhaite est d’exprimer ce qu’elle ressent et pense à travers ses chansons, Elle ne cherche rien de plus que de faire ressortir tous ses sentiments et c’est une grande partie de son succès, qu’elle soit complètement honnête et transparente devant tout le monde.

En outre, à cela, il faudrait ajouter la force de sa voix et à quel point elle est particulière, car bien qu’il y ait une manière très particulière et spécifique de chanter, se laisser guider par la cadence de la mélodie, La Bretagne va plus loin. L’exemple de cela peut être entendu dans son hit “Deep End”, depuis C’est elle qui anime le rythme à tout moment, en rappant et en chantant, lui donnant une tournure complètement différente.

Sans doute, nous sommes devant l’un de ces artistes spéciaux que nous ne pouvons bien sûr pas manquerEh bien, si en 2020 il a réussi à passer de l’underground au mainstream avec une seule chanson, on ne peut pas imaginer ce qu’il réalisera avec le soutien d’un grand label. Alors maintenant tu sais, Si vous voulez entendre un artiste sincère avec beaucoup de talent, Fousheé vous attend à bras ouverts.