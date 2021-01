George Michael, il célèbre sûrement de l’au-delà. Et voilà, la chanson emblématique et accrocheuse de la saison de Noël ‘Noël dernier’, interprétée par Pan! et pour nous tous à un moment de la vie, a finalement atteint le première place en popularité etEt le Royaume-Uni 36 ans après son lancement.

Alors qu’ils disent que 2021 ramènera les années 80, parce que le carol alternatif, a été produit ni plus ni moins que, 9,2 millions de fois Seulement dans la semaine du 27 décembre 2020 au 3 janvier 2021, ce qui signifie qu’il a été entendu au moins 10 fois plus que lors de sa première en 1984, imaginez maintenant combien de fois il a été entendu à Noël.

Malgré le fait que “ Last Christmas ” est l’une des chansons les plus célèbres de la duo britannique composé de George Michael et Andrew Ridgeley, après ‘Wake Me Up Before You Go-Go’, tous deux sortent de l’album “Make It Big”, le groupe n’avait jamais atteint les premières places de popularité à la maison. La nouvelle est donc devenue tout un événement.

Auparavant, les fans de Wham! ils avaient organisé un cloche pour ‘Last Christmas’ pour atteindre le numéro un sur 2017, en hommage pour commémorer le premier anniversaire de mort prématurée de George Michael en Noël 2016, en raison d’une maladie cardiaque à 53 ans.

Cependant, Ridgeley, cela n’a pas enlevé leur intention. En entendant la nouvelle, il s’est dit quelque peu “surpris, ravi et profondément satisfait” et a noté que c’est un hommage à l’auteur-compositeur de génie, George, qui aurait senti jeimmensément fier et absolument excité ».

Les origines

Comme nous le savons tous, “ Last Christmas ” est une chanson qui parle de Noël, de l’amour et contre elle, il est donc facile d’imaginer que George Michael a été inspiré par certains Romance jeune pour le composer. Mais, selon la BBC, curieusement, la seule chose qui l’a encouragé était un partie de football dans la maison de ses parents.

«Nous avions mangé un morceau et étions assis ensemble à nous détendre avec la télévision allumée en arrière-plan quand, presque sans que personne ne le remarque, George a disparu à l’étage pendant environ une heure. Quand il est redescendu, son émotion était telle que c’était comme s’il avait découvert de l’or cela, en un sens, il l’avait fait », se souvient Ridgeley dans ses mémoires publiés en 2017.

«Nous sommes allés dans son ancienne chambre, la pièce où nous avions passé des heures en tant qu’enfants à enregistrer des émissions de radio et des jingles… il m’a présenté le m séduisant et mélancoliqueélodie du choeur de ‘Noël dernier’. C’était un moment surprenant“Il ajouta.

Quoi qu’il en soit, ‘Last Christmas’ est devenu un hymne de Noël, dans la mesure où ils pourront encore de nombreuses années et que cela ne se démodera jamais, au contraire. Je pense que c’est le bon moment pour l’écouter à nouveau, tu ne trouves pas? Si vous préférez, vous pouvez également écouter la pochette de ‘Escort’, cliquez ici

