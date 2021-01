Il semble que 2021 fera également des victimes sensibles, du moins dans le monde de la musique et en parlant spécifiquement du métal. Eh bien malheureusement Alexandre –Alexi – Laiho, connu pour être le chanteur, guitariste et membre fondateur du groupe finlandais Enfants de Bodom, est décédé à 41 ans il y a quelques jours.

Jusqu’à présent, la cause exacte de sa mort n’est pas connue, mais diverses sources mentionnent que C’est à cause de complications liées à différents problèmes de santé qu’il traînait et qu’il est décédé chez lui à Helsinki, en Finlande.. Selon Billboard, à travers un communiqué de presse le label Napalm Records a rapporté son décès et a publié un message émouvant pour se souvenir de lui.

“Nous sommes absolument dévastés et navrés par la perte soudaine de notre cher ami et membre du groupe”, a déclaré le label. D’un autre côté, Les enfants de Bodom ont également honoré leur leader et chanteur de longue date: «Nous avons perdu un frère, le monde a perdu un compositeur phénoménal et l’un des plus grands guitaristes de tous les temps. Les souvenirs et la musique d’Alexi vivront éternellement. Nos pensées vont à sa famille pendant cette période difficile. “

L’un des guitaristes les plus renommés au monde, Alexi Laiho, est décédé. Le musicien, plus connu sous le nom de… Publié par Children Of Bodom le lundi 4 janvier 2021

Qui était Alexi Laiho?

Alexi Laiho est né le 8 avril 1979 à Espoo, Finlande. Dès son plus jeune âge, il aimait le rock et était influencé par des groupes et des artistes tels que Dire Straits, Steve Vai, Poison, Mötley Crüe et WASP; mais après plusieurs années à étudier les instruments classiques, En 1993, il forme avec son ami d’enfance, le batteur Jaska raatikainen, le groupe de metal qui le catapultera à une renommée mondiale, Enfants de Bodom.

Après avoir tiré son nom de l’un des cas les plus tristement célèbres de l’histoire de ce pays, le meurtre en 1960 de deux adolescents au lac Bodom – et qui n’a jamais été résolu – pendant plus de vingt ans, Alexi a sorti 10 albums studio avec le groupe. Mais ils se sont démarqués du reste des groupes du genre par leur mélange caractéristique de death, thrash et metal mélodique, qui a souvent incorporé des touches symphoniques et néoclassiques dans ses chansons.

Il avait aussi d’autres projets

Après si longtemps avec les enfants de Bodom, le groupe a annoncé en 2019 qu’il se séparerait, mais pas avant de faire une tournée d’adieu et de sortir son album le même l’année dernière, Hexé. Depuis, Alexi Laiho a continué dans le monde de la musique, comme il l’a créé avec le guitariste Daniel Freyberg, le groupe Bodom après minuit, avec qui il a enregistré, il a enregistré trois chansons et une vidéo, qui seront publiées à titre posthume et en l’honneur de son chanteur.

Bien qu’Alexi soit reconnu par beaucoup pour être un membre fondateur de Children of Bodom, il a également eu d’autres projets intéressants tels que le groupe punk rock Kylähullut et des groupes comme Sinergy, inearthed et Nazaréen empalé. En plus de son travail musical, il a sorti son premier livre de 2019, une autobiographie qu’aucun fan de guitare ne peut manquer. Sans aucun doute et comme vous pouvez vous en rendre compte, une légende du metal finlandais nous a quittés.

Voir sur YouTube