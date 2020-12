Depuis des temps immémoriaux, la musique au-delà d’être un moyen de s’amuser et auquel on peut s’identifier, Pour beaucoup, cela a servi de moyen d’exprimer et de parler de tout ce qui se passe dans le monde. Au fil des années, des propositions sont apparues qui représentent pleinement le moment historique, politique et social dans lequel ils vivent à travers leurs mélodies, et si on devait choisir un groupe pour marquer en 2020 ce serait Sault.

Le nom de ce groupe spectaculaire peut ne pas vous sembler familier – parce que, fondamentalement, les membres ont très bien caché leur identité -, mais aujourd’hui, nous voulons vous présenter l’un des projets les plus intéressants que nous ayons entendus depuis longtemps et que nous sommes sûrs que cela les épatera. Avec des chansons pleines de ténèbres et de puissance, Ce collectif d’artistes britanniques nous a présenté deux des meilleurs albums de l’année.

Le grand mystère, qui est Sault?

Bien que nous n’ayons pas une idée claire de qui sont les musiciens derrière Sault, puisqu’ils évitent toute interaction avec les médias, nous savons qu’ils ont commencé à produire de la musique en 2019 et qu’il y a plusieurs musiciens impliqués. Cette année-là, ils ont présenté le monde de manière anonyme “Nous sommes le soleil” et “Ne perds pas mon temps”, deux chansons qui nous ont montré un peu ce que serait ce projet et les armes dont ils disposaient.

Par surprise et sans rien annoncer du tout, le 27 septembre 2019, son premier album est sorti, intitulé simplement comme 5, 13 chansons où ils ont fusionné funk avec une touche rythmique et blues, résultant en une combinaison explosive. Bien que la musique parle d’elle-même et dans certains cas comme celui-ci, il n’est pas nécessaire de connaître les noms de ceux qui ont composé et enregistré toutes les chansons, pour en profiter, nous connaissons certains artistes qui ont participé au projet.

Voir sur YouTube

Les gens derrière ce collectif

Il s’avère qu’il y avait quelques crédits sur les copies physiques de l’album de Sault qui nous ont permis de voir les personnes impliquées dans l’enregistrement. Parmi eux, nous avons en tant que producteur Dean Josiah Cover, dit Inflo et qui a travaillé avec des artistes comme Michael Kiwanuka, The Kooks, Jungle et Little Simz; en outre, dans la composition sont Kadeem Clarke, Cléopâtre Nikolic et Melisa jeune, ce dernier sous les alias de Cléo Sol et Petite soeur.

Ce groupe ne s’arrête pas et possède une imagination créative impressionnante, à tel point que quatre mois seulement après la sortie de 5, ils ont sorti leur deuxième album, 7, écrit presque entièrement par Couverture et Nikolic, même si Clarke et Jeune ils étaient toujours impliqués dans chacune des chansons. Pour cet album, ils ont continué à perfectionner ce style unique avec lequel ils se sont fait connaître et ont clôturé une année brillante.

Voir sur YouTube

La musique comme arme pour autonomiser une communauté

Cependant, Il semble que rien ne peut arrêter Sault, et nous ne le disons pas simplement parce que. Si l’industrie de la musique a été paralysée par le coronavirus, sans concerts ni festivals à travers le monde, beaucoup ont vu une opportunité pendant tout ce temps de composer des chansons et les publier plus tard pour rendre la quarantaine plus agréable. Et c’est exactement ce que ce grand groupe a fait, présentant deux albums conceptuels tout au long de 2020.

Le premier d’entre eux est arrivé le 19 juin sous le nom de Sans titre (Black Is), un record qui est venu dans l’une des situations les plus complexes de 2020, les manifestations du mouvement Black Lives Matter. Le collectif a mentionné qu’il avait été lancé pour «marquer un moment dans le temps où nous, en tant que personnes d’origine noire, luttons pour nos vies. Repose en paix George Floyd et tous ceux qui ont souffert de la brutalité policière et du racisme systémique. Le changement est en train de se produire. Nous sommes concentrés ».

Nous présentons notre premier album ‘Untitled’ pour marquer un moment dans le temps où nous, les Noirs, et de Black Origin, luttons pour nos vies.

RIP George Floyd et tous ceux qui ont souffert de la brutalité policière et du racisme systémique.

Le changement se produit… Nous sommes concentrés. Sault x pic.twitter.com/Qm7AG4Lpi3 – SAULT (@SaultGlobal) 12 juin 2020

La bande originale des manifestations

Et pour dire la vérité, on peut l’entendre sur le troisième album de Sault, car à travers ses mélodies on peut ressentir de la colère et de la consolation pour le meurtre d’Afro-Américains par la police, voire la douleur du deuil et l’intimité de la vie quotidienne. Différents médias musicaux l’ont décrit comme l’un des meilleurs albums de l’année et l’ont considéré comme un chef-d’œuvre, bien que ce ne soit pas la seule chose qu’ils avaient pour nous.

Comme s’il ne suffisait pas de sortir un disque de cette ampleur, pour septembre 2020, un nouvel album intitulé Untitled (Rise) est arrivé. Ici, ils continuent à montrer la bande originale de la révolution contre le racisme systémique et la brutalité policière, bien que le plus intéressant, c’est que cette fois, ils ont incorporé des sons différents, allant du rythme brésilien au boogie des années 80. Un autre joyau dans leur discographie.

Voir sur YouTube

Vous pouvez également lire: PARCE QUE NOUS N’AVONS PAS MANQUÉ LA MUSIQUE: CE SONT LES MEILLEURS DISQUES QUE NOUS AVONS ENTENDU EN 2020

Qu’est-ce qui rend Sault si spécial?

D’entrée, le mystère est l’un des facteurs qui rendent Sault attrayant, car bien que nous connaissions les visages de certains musiciens impliqués dans le projet, la réalité est que la plupart savent très bien comment rester anonymes. Et c’est une réalisation incroyable, surtout à l’époque où nous vivons, où les informations sont rapides et où pratiquement tout le monde peut en savoir un peu plus sur nous en un seul clic.

Mais au-delà de cela et qu’ils n’ont pas encore donné de concert live (que nous aimerions bien voir), nous devons reconnaître que ce groupe est l’un des nombreux qui se battent pour les gens qui les entourent, ayant un fort engagement à représenter sa communauté à tout moment à travers ses chansons. Cela se reflète dans les paroles qu’ils composent et se ressent dans leur musique en général.

Voir sur YouTube

Un énorme mélange de genres

Les chansons de Sault ont toutDu rythme et du blues à la house en passant par le disco, en passant par des choses beaucoup plus groovy comme la soul psychédélique rétro-moderne, le funk, le post-punk sauvage, l’afrobeat, et parfois vous pouvez ressentir une touche de pop. Bien que du point de vue lyrique, ils ont également été variés, avec des chansons qui parlent d’affection et de plaisir, voire de l’angoisse de l’opposition et de l’élévation du peuple.

Si le vôtre est d’écouter des chansons riches en sons et qui en même temps ont un message puissant entre les lignesIls ne peuvent pas rater ce grand projet car il va sans aucun doute leur souffler la tête dès le premier accord. Un groupe qui est venu révolutionner complètement l’industrie en cette année inhabituelle et surtout, mettre les mélodies pour que des milliers de personnes élèvent la voix au milieu de tant de protestations en faveur des droits de l’homme.

Voir sur YouTube