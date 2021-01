Outre le coronavirus et tous les mouvements sociaux qui se sont produits en 2020, l’un des sujets qui étaient présents dans l’opinion publique au cours de l’année écoulée était #FreeBritney et tout ce qui s’est passé autour Britney Spears. À tel point que partout dans le monde on en a parlé – notamment sur les réseaux sociaux – et nous étions à l’affût des nouvelles qui sortiraient de cette affaire extrêmement complexe.

Comme vous vous en souvenez peut-être, la dernière que nous savions à ce sujet est qu’au début de novembre 2020, la chanteuse de “Toxic” a perdu le procès contre son père, pour la protection juridique et la gestion de sa vie et des redevances qu’il gagne pour ses chansons. Cependant, la chose ne s’est pas arrêtée là parce que jeLes avocats de Britney ont dit qu’ils ne baisseraient pas les bras et qu’ils présenteraient des arguments jusqu’à ce qu’ils se débarrassent enfin de toute cette situation.

L’affaire Britney Spears aura son propre documentaire

Mais en attendant que l’affaire se termine enfin, certains ont trouvé ce qu’il a vécu si intéressant la princesse de la pop au fil des ans pour son indépendance cela a amené tout cela sur nos écrans. Selon NME, le journal Le New York Times et Productions gauche / droite a uni ses forces pour produire un documentaire intitulé Framing Britney Spears que personne ne peut perdre.

Selon la même source, le film sortira en tant que Le sixième volet de la série documentaire The New York Times présente, et se concentrera sur la tutelle que le père de Britney a sur le chanteur depuis 2008: après avoir été hospitalisé pour détérioration de la santé mentale. A cette époque, c’était censé être temporaire, mais cela est devenu permanent en décembre de la même année et depuis lors, le chanteur a été affecté.

Encadrement Britney Spears est raconté à travers l’enquête des journalistes Jason Stallman, Sam Dolnick et Stephanie Priess, qui ils ont interviewé des personnes proches de la pop star et des avocats impliqués dans son affaire. Comme vous le verrez, nous aurons des témoignages de première main de personnesils ont sûrement beaucoup à dire à ce sujet, et bien sûr nous mourons d’envie de connaître votre opinion.

Ce documentaire sera présenté en première le 5 février sur la chaîne de télévision américaine FX et sur FX On Hulu. Mais si vous voulez voir de quoi parlera ce film, voici la bande annonce officielle:

