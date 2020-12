Rock n’était pas mort, il n’attendait que vous AC / DC le ferait exploser à nouveau. Le groupe australien est revenu cette année avec Mettre sous tension, son dix-septième album studio plein d’effusion, d’énergie et de la voix emblématique de Brian Johnson qui revient à ses anciennes habitudes avec Angus Young et compagnie.

Et c’est que malgré le fait que les années passent et que les générations changent, le son du groupe reste latent et puissant comme toujours. Ce nouveau matériau de disque est la preuve que l’âge n’est pas un obstacle pour continuer à basculer et que l’inspiration pour les membres du groupe peuvent arriver à tout moment.

Alors ils nous disent Angus Young et Brian Johnson en entretien. Le chanteur et le guitariste ouvrent un espace pour discuter Sopitas.com sur les détails de la composition d’un nouvel album après être longtemps absent de la scène musicale. La conférence était plutôt bonne, alors essayons-la.

Retour à la scène

C’était six ans d’absence. AC / DC a sorti Rock Or Bust en 2014Ils se sont manifestement lancés dans une tournée, puis il y a eu une longue pause qui a fait écho dans de nombreux médias. Les rumeurs d’une séparation définitive ont augmenté, surtout, à cause de quelques événements malheureux: Brian Johnson a quitté le groupe en 2016 en raison de problèmes de santé et, un an plus tard, Malcolm Young perdrait la vie.

Deux coups durs pour le noyau du groupe et l’entourage des fans. Cependant, les seigneurs ont su renaître quelques années plus tard avec le pouls à plein. Mettre sous tension C’est le nouveau batteur d’un groupe qui est revenu en studio pour donner libre cours à son élan.

Brian Johnson: C’était quelque chose de spécial, comme vous pouvez l’imaginer, vous savez, quand le monde croit a écrit que le groupe s’était terminé il y a quelques années. C’était une chose merveilleuse de ressentir le lien, l’amitié et le bruit… travailler ensemble pendant toutes ces années, 40 ans pour être exact, entrer dans la pièce et voir que tout le monde était là, c’était réel et on pouvait le toucher. Il y avait de l’électricité dans cette pièce, tu sais? Parler pour moi. le triste était évidemment que Malcolm ne soit pas là avec nous, parce que ça ne faisait pas longtemps [desde que murió]. Quand nous avons commencé à planifier l’album, depuis le début Nous savions que cela allait être un hommage à Malcolm, et ce sentiment, je pense, déteint sur tout le monde dans la pièce, y compris Brendan O’Brien, le producteur. Et j’avais cette attitude de “ faisons-le, vous savez, faisons ça pour Malcolm.

AC / DC et un titre idéal pour le nouvel album

Les noms des disques AC DC ils évoquent toujours puissance, force, énergie et autres adjectifs qui pourraient bien ne pas correspondre à ce qu’ils transmettent de leur travail. Cette fois ne fait pas exception. Mettre sous tension (stylisé PWR / UP) est une ré-imagination de cette ambiance énergétique d’antan, mais dans le présent.

Pour Angus, le titre de ce matériel est tout ce que l’identité du groupe signifie. Il prend même un moment pour se souvenir de son frère Malcolm, qui avait apparemment un bon pressentiment avec ce que le groupe préparait pour leur retour.

Jeune veau: Je pensais à beaucoup de noms, j’ai fait une liste et j’ai juste pensé…. Dans la première chanson “Realize” qui est une chanson que Malcolm a vraiment aimé, il a de superbes lignes, tu sais? Il vous remplit de puissance, vous hypnotise et vous fait refroidir votre colonne vertébrale de haut en bas …, parce que AC / DC est de l’énergie électrique, c’est dans la bande et ça a toujours été comme ça. Lorsque vous entrez dans le studio, branchez la guitare et retournez l’ampli, vous obtenez cette puissance, ce son puissant sort. Pour moi, ‘Power Up’ est fondamentalement un autre terme pour décrire la bande, à quoi sert AC / DC. Brian Johnson: C’est comme si l’ancien AC / DC, le nouvel AC / DC, celui de ‘Back In Black’, on a tout mélangé et c’était sur un seul disque, pour résumer tout cela et nous avons convenu qu’il le devrait. C’est fantastique je pense Malcolm serait très fier de lui …

Inspiration intacte

S’il y a un groupe dans le monde qui a bien défini son style, son label musical et sa propre identité, ce sont définitivement AC / DC. La nature sonore du groupe australien surpasse toute complication du temps et s’adapte à l’avenir sans abandonner ses racines.

Angus lui-même souligne l’importance de rester fidèle à un style. Dans ce sens, le guitariste emblématique se souvient bien de son frère qui, malgré le cycle de vie imminent, c’était une partie fondamentale de l’inspiration et de la réalisation de ce nouveau matériau.

Angus Young: Nous voulions être un groupe qui si vous nous entendiez à la radio, entendiez une chanson ou nous entendiez d’une manière ou d’une autre, que vous sauriez immédiatement en l’écoutant ce que c’était, c’est AC / DC, donc je pourrais le décrire et c’est le début. C’est ce que nous avons toujours voulu capturer, garder cette voie. Donc dans chaque album que nous avons fait, la variété vient dans ce que vous faites avec les chansons, dans le style, comment elles sont jouées et encore, avec ce son puissant. Malcolm et j’ai eu quelques bonnes années de congé et nous étions très occupés, nous avons juste pris une petite étude, nous avons continué à produire des chansons et nous en avions tellement, avant même de faire ‘Black Ice’, que nous les avons juste emballéess…. Je voulais juste revenir en arrière et voir sur quoi Malcolm et moi avions travaillé, et ce que j’avais à faire. donc ces chansons étaient sur l’album. Je savais que nous avions tellement de bonnes choses mais parfois j’oublie, et Malcolm voulait vraiment que cela voie le jour...

