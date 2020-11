“Je tiens à remercier Freddie et les Queens de m’avoir rendu si heureux”, a-t-il déclaré. Diego Armando Maradona lorsqu’il a rencontré Freddie Mercury en personne le 8 mars 1981. L’ancien technicien des Dorados de Sinaloa J’avais 21 ans alors que sa légende avait déjà quelques chapitres écrits dans l’histoire du football, et Mercury était déjà une légende à 35 ans.

D’Angleterre, Mercury, Brian May, John Deacon et Roger TaylorIls avaient entendu parler du joyau qui devenait rapidement une idole du football argentin, car ils étaient fans de football et avaient vu le génie argentin lors d’un match amical contre l’Angleterre, qui a remporté cette fois-là 3-1 le 13 mai 1980, ils ont donc profité de leur tournée en Argentine pour le rencontrer.

Queen s’est produit les 28 février et 3 mars au stade de Vélez, le José Amalfitani. Il a donné d’autres expositions à Mar del Plata et Rosario pour revenir à Vélez le 8 mars, date à laquelle ils ont atteint, selon La Nación de Argentina, l’un de leurs objectifs en Argentine: rencontrez Maradona.

La légende raconte qu’avant de commencer le concert, les Britanniques ont reçu Maradona dans les vestiaires, qui Il avait déjà remporté la Coupe du monde de la jeunesse en 1979 et venait de signer pour Boca Juniors. Les gens dans les stades scandaient déjà “Maradooo, Maradooo” lorsque le “gamin” a consenti à la tribune pour jouer.

Pendant le match, Maradona et Mercury ont échangé leurs maillots. Le footballeur lui a donné un T-shirt équipe nationale argentine et Freddie lui en a donné un autre aux couleurs du drapeau britannique. Là, ils ont eu une séance photo amusante et Roger Taylor a donné ses baguettes à Diego.

Queen a joué 22 chansons avant le rappel (la pause dans laquelle nous avons crié «un autre, un autre, un autre) et quand ils sont revenus sur scène Freddie l’a fait avec la chemise albiceleste: “Merci beaucoup, en ce moment j’aimerais vous présenter un de vos amis et je suis sûr que vous le connaissez: Maradona”, a déclaré Freddie Mercury pour inviter le footballeur sur scène.

“Je veux remercier Freddie and the Queens de m’avoir rendu si heureux, et maintenant un autre mord la poussière“Dit Maradona et aussitôt la basse de John Deacon se fit entendre avec les premières notes de Encore un qui mord la poussière (Encore un qui mord la poussière) “.

