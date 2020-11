Ce 25 novembre 2020 sera un jour qu’aucun fan de football ne pourra oublier, Eh bien, malheureusement, Diego Armando Maradona, l’un des joueurs les plus importants de l’histoire, est décédé à l’âge de 60 ans.. L’influence des 10 de l’équipe argentine a dépassé les tribunaux, alors que de nombreuses personnes à travers le monde s’émerveillaient de la magie qui traversait leurs pieds, parmi eux les frères Gallagher.

S’avère dans le maintenant lointain 1998 et quand ils ont été les plus populaires grâce à des albums comme Definately Maybe, (What’s the Story) Morning Glory? et soyez ici maintenant, Oasis s’est rendu en Argentine pour donner deux concerts au stade Luna Park de Buenos Aires. Leurs présentations ont été un succès et ils sont tombés amoureux de toutes les personnes qui se sont rassemblées pour les voir jouer leurs plus grands succès, mais quand ils sont arrivés à l’hôtel, ils sont tombés sur une personne très spéciale.

Maradona a complètement éclipsé Oasis

D’après ce que Liam Gallagher a raconté dans une interview pour Noisey en 2017Après le spectacle, les musiciens sont sortis faire la fête dans un bar d’un hôtel renommé de la capitale argentine. Comme cela arrive souvent – et parce que les Gallaghers – se sentaient comme de vraies rockstars et ils ont attiré l’attention de tous ceux qui étaient sur place lorsqu’ils sont arrivés, jusqu’à ce que Diego Armando Maradona franchisse lui-même la porte pour les éclipser.

«Nous étions en Argentine. Nous avions joué et en quelques minutes nous étions dans un bar en train de prendre un verre. En cela, nous voyons que 30 personnes entrent à la fois et nous nous demandons «qui diable est-ce? Piquer – celui de la police – était dans le bar en train de pleurer parce que sa chambre avait été volée. Bon, le fait est que nous avons réalisé que c’était Maradona, qui montait à un autre étage avec beaucoup de fous et de filles de la nuit“, Déclare l’ancien leader d’Oasis.

Voir sur YouTube

Les choses sont devenues bizarres entre les deux

Bien sûr, en tant que grands fans de football, Noel et Liam n’ont pas gâché l’occasion et ils ont demandé à l’interprète qui était avec eux s’il y avait la possibilité de se rendre dans la salle du «Pelusa» pour le rencontrer. Diego a accepté que les frères montent, mais là, ils ont trouvé une scène assez folle, où il y avait beaucoup de monde autour de lui:

«Tout s’est passé, c’était fou. Maradona était au centre de la pièce, faisant des tours de foot avec le bouchon d’une bouteille en plastique. Ses yeux étaient sauvages et nous n’allions pas très bien non plus.

“Il faisait un peu chaud et nous nous sommes dit” prenons une photo rapide et allons en enfer “. Maradona s’est approchée en transpirant fort, nous avons saisi le moment et le tour est joué »; mais quand ils lui ont dit au revoir, ils ont remarqué que la star argentine leur avait dit quelque chose et l’interprète a répondu aux Gallaghers: “Il m’a dit que s’ils essayaient de prendre une de ses filles, il enverrait quelqu’un pour leur tirer dessus.”

En fin de compte et comme presque toujours, les Gallaghers s’en sont tirés; ils ont donné de grands concerts en Argentine et surtout, ils ont rencontré l’une des plus grandes légendes de l’histoire du football, l’énorme Diego Armando Maradona. Vous pouvez vérifier Liam ci-dessous avec cette anecdote intéressante:

Voir sur YouTube