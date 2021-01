Quand on pensait que les choses se calmeraient, il semble que cette année apportera aussi des nouvelles compliquées pour le monde de la musique, en particulier pour ceux qui aiment le hip-hop. Avant la fin de 2020, nous avons appris la mort malheureuse du rappeur britannique, MF DOOM à 49 ans, et maintenant l’un des plus grands esprits de ce genre, Le Dr Dre traverse une période assez difficile.

Le rappeur et producteur légendaire de 55 ans qui a été à l’origine de la carrière de grands noms de l’industrie comme Eminem, 50 Cent, Snoop Dogg, Kendrick Lamar et bien d’autres ont dû faire face à divers problèmes personnels récemment. Le principal est le processus de divorce controversé qui dure depuis plusieurs mois avec Nicole Threatt, car il réclame le montant exorbitant de 8 millions de dollars en entretien et en frais d’honoraires d’avocat.

Le Dr Dre a souffert d’un anévrisme cérébral

Cependant, cette fois, les choses avec son ex-femme sont allées au second plan car divers médias rapportent que Le Dr Dre a souffert d’un anévrisme cérébral. Selon TMZ et Daily Mail, qui citent des sources proches de l’homme d’affaires, tout s’est passé le 4 janvier lorsque André romelle jeune –Comme on l’appelle en fait– Il a été emmené en ambulance au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles.

Pour le moment, ils mentionnent que La santé de Dre est stable et il est lucide, et ce mardi 5 janvier, il est en convalescence dans le même hôpital. Mais au-delà de cette énorme frayeur qui a atteint la famille et les amis proches, les médecins sont inquiets car ils n’ont aucune idée de la cause du saignement, c’est pour ça que ils exécutent de nombreux tests pour en trouver la cause.

Reprise du divorce avec Nicole Treatt, Le Dr Dre doit tenir une audience le mercredi 6 janvier au centre-ville de Los Angeles., où ils envisagent d’arriver à un point de conciliation entre les deux et dans lequel ils espèrent que l’accord prénuptial que le couple a signé lors de leur mariage en 1996 sera résolu. Le rappeur ne sera pas présent et il semble que son avocat poursuivra l’affaire en attendant plus d’informations sur sa santé.

Voir sur YouTube