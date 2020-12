Il y a moins de cinq mois Taylor Swift folklore partagé, un changement de carrière loin de la pop électronique et concentré sur des déclarations introspectives avec l’aide principale d’Aaron Dessner, pour créer une instrumentation beaucoup plus mélancolique basée sur le piano, les cordes et les paroles sincères de Swift.

Maintenant, Taylor Swift lance toujours, une sorte de prédécesseur (peut-être un produit des séances pour le folklore) plus énergique que le folklore, dans lequel le projet avec les jumeaux reste Dessner et des amis comme Jack Antonoff, BJ Burton, James McAlister et William Bowery. De plus, des collaborations avec Bon Iver (“exile” était le plus notable du dernier album), Le National et HAIM. Une sélection minutieuse et précise qui nous a enthousiasmés lorsque nous avons vu la tracklist révélée il y a quelques heures à peine.

Même ton, nouvelles façons

Pour toujours, la production reste centrée sur l’acoustique, mais dans cet album, nous voyons plus de l’essentiel de Taylor Swift, chargé de phrases pop et même de quelques clins d’œil à la country comme dans “no body, no crime”, qui va parfaitement avec Participation HAIM.

Sous les formes du folklore, vous pouviez voir la main d’Aaron Dessner, et cela nous a montré une nouvelle facette de Taylor Swift, mais nous avons raté la transition, et c’est ce que révèle ce nouvel album, dans des chansons comme «tis the damn season », où le chœur est le juste milieu entre le Taylor typique dans un environnement musical récemment exploré:

Un album d’anniversaire, pour mieux la comprendre

Taylor a son anniversaire dans quelques jours, alors elle a partagé que “depuis que j’avais 13 ans, j’étais excité d’avoir 31 ans parce que c’est mon numéro porte-bonheur à l’envers alors je voulais vous surprendre avec ça maintenant». En cadeau de sa part à ses adeptes, nous pouvons désormais mieux comprendre le folklore et redécouvrir certains thèmes comme les déceptions romantiques, constantes dans sa discographie.

Dans le folklore, Taylor nous a impressionnés en surmontant de nombreuses blessures du passé, ce qui ouvre en quelque sorte un peu pour cet album. “Le tolérer” et “la fermeture” sont deux exemples qui nous rappellent à quel point les coupures d’amour pèsent sur lui, dans des sons plus attachés à la pop que ce que l’on entendait sur l’album précédent.

Sélectionnez des collaborations

À l’ère plus pop de Taylor, les invitations à participer à l’une de ses chansons étaient des chansons à succès avec Ed Sheeran, Colbie Caillat et ZAYN, géants du genre et dans l’attention mondiale. Pour toujours, ils intègrent HAIM, Le National et Bon Iver, consolidé dans une scène moins connue, mais avec des carrières de grand mérite.

L’incorporation est dans la mesure exacte, puisque nous écoutons subtilement HAIM en «no body, no crime», nous apprécions le dialogue nostalgique qu’il établit avec Matt Berninger sur une relation et ce qui aurait pu être sur “Coney Island”, et répète l’harmonie précise avec Bon Iver pour “toujours”. Cette dernière collaboration nous fait penser à un album complet qui toucherait une corde sensible chez nous. Aurons-nous plus de surprises?

Une nouvelle façon ou le prédécesseur du folklore?

Le retour à la pop en tant que genre est évident, des chansons comme «long story short» et «gold rush» nous rappellent la discographie avant le folklore, un tournant dans leur son, du moins c’est ce que nous croyions. Leurs propres versions de l’Americana restent par exemple «dorothea» ou «cowboy like me», mais nous sommes intrigués par la direction que prendra la musique de Taylor Swift dans le futur. Bien sûr, imaginons la setlist d’un concert comme quelque chose de changeant qui peut toucher un public plus large qu’auparavant.

touche toujours à presque tous les genres explorés par Taylor Swift, de sorte que le public extraira ce qu’il a le plus aimé jusqu’à présent de ses productions, de la pop au rythme effréné aux ballades pour piano. Cette polyvalence nous permet de mieux comprendre une transition abrupte, qui aujourd’hui l’a menée dans des endroits que nous n’avions jamais imaginés, comme les collaborations vers l’indie, des ballades aux accents américains et le plus surprenant: sortir deux albums en moins de deux mois.

Tracklist

01. saule

02. problèmes de champagne

03. ruée vers l’or

04. C’est la foutue saison

05. le tolérer

06. pas de corps, pas de crime (feat. HAIM)

07. bonheur

08. dorothea

09. Coney Island (feat. The National)

10. lierre

11. cowboy comme moi

12. histoire courte

13. marjorie

14. fermeture

15. Evermore (feat. Bon Iver)

16. là où tu m’as laissé (bonus track)

17. Il est temps de partir (piste bonus)