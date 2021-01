Nous ont-ils manqué? Bien sûr que oui, mais l’attente est terminée parce que Tutti Frutti Il est de retour et prêt à le briser en 2021 pour que nous espérons qu’il nous traite plus gentiment que l’année dernière et sinon, Au moins, nous aurons toujours de la musique pour rendre tout plus agréable.

A cette occasion et comme pour rentrer dans le rythme,

nous avons de la musique de Gustaf, Greentea Peng, Celeste, Bakar et de nombreux autres artistes. Ne semblent-ils pas familiers? Eh bien, avec plus d’enthousiasme, nous recommandons cet épisode alors, car c’est de ça qu’il s’agit Tutti Frutti, pour vous rapprocher de la nouvelle musique, de la musique différente, de la musique que vous aimerez.

Ici on vous laisse le dernier épisode et un peu plus bas on vous laisse la playlist de toooodo ce qui sonnait le mois de décembre dans Tutti Frutti car oui, nous créons également des listes de lecture pour que vous puissiez profiter de la musique diffusée dans les épisodes.

