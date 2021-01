Tous les mélomanes connaissent sûrement le nom de Phil Spector. On parle de l’un des producteurs de musique les plus importants de l’industrie (bien qu’également l’un des personnages les plus controversés qu’il nous ait donné) … ce dimanche, il a été annoncé qu’il était décédé à 81 ans.

Responsable de plusieurs des plus grands succès musicaux du siècle dernier et mieux connu de la plupart des mélomanes pour être le soi-disant architecte de «The Wall of Sound», Phil Spector a laissé son nom bien gravé dans l’histoire de l’industrie.

Selon le portail TMZ, des sources directement proches du producteur ont confirmé sa mort ce dimanche en raison de complications liées à la propagation du COVID-19. Il est rapporté que avait été transféré de sa cellule de prison (où il purgeait une peine pour le meurtre de Lana Clarkson) dans un hôpitalmais n’a pas réussi à combattre le virus.

Phil Spector est décédé. Je tiens à reconnaître d’ici son énorme et singulier talent pour la production musicale malgré le fait que, apparemment, «le connaître, ce n’était pas l’aimer» …

DEP pic.twitter.com/5AfWukfghf – Juan Castillo (@juannodeldemoni) 17 janvier 2021

Phil Spector était l’un des personnages qui ont façonné l’esthétique et le son des années 60, faisant la promotion de groupes pop féminins tels que nous les connaissons aujourd’hui et sans lesquels, la vérité, Nous ne pouvions pas comprendre l’existence des Bangles, Destiny’s Child, TLC, Salt-n-Pepa ou même les Spice Girls.

En outre, Phil Spector Il a également été le premier producteur qui, une fois qu’il a écrit et enregistré ses chansons, ne s’est pas arrêté là. Il a toujours cherché à les embellir à des niveaux obsessionnels avec des couches et des couches et des couches et des couches d’instruments, créant ainsi, comme nous l’avons déjà dit, le fameux “Mur du son”.

Mais malgré tous les artistes avec lesquels il a travaillé, il souligne son rôle dans la production de l’album “Let It Be” des Beatles… sans oublier bien sûr que Il a également travaillé main dans la main avec John Lenon dans la production des chansons “Instant Karma” et “Imagine”.

Phil Spector aurait reçu un diagnostic de COVID-19 il y a environ quatre semaines et depuis lors, il a été conduit à l’hôpital, cependant, a réussi à montrer une amélioration suffisante pour retourner en prison.

Cependant, ses proches ont informé les médias susmentionnés que a fait une rechute ce samedi soir, présentant des difficultés à respirer, et c’est pourquoi il a dû être transféré à l’hôpital où il est décédé.