2020 se termine, mais cela ne cesse de nous donner d’incroyables surprises. Surtout en parlant de musique, car de nombreux artistes jettent leurs cartes fortes pour clôturer cette année comme il le mérite, Soit en sortant de nouvelles chansons, soit en nous présentant des vidéos spectaculaires. Et c’est juste le cas avec The Neighborhood qui a réuni beaucoup de stars et d’amis pour la vidéo de leur dernier single.

Comme vous vous en souvenez peut-être, à la mi-septembre de cette année, le groupe californien a sorti son quatrième album studio, Chip Chrome et les Mono-Tones, un album concept dans lequel Jesse Rutherford et compagnie nous ont montré leurs alter ego et ont complètement fait évoluer leur son, nous montrant que malgré une ligne musicale bien marquée, ils peuvent se réinventer et nous laisser la bouche ouverte dans la tentative.

Le quartier est revenu plus fort que jamais en 2020

De ce matériel d’enregistrement de The Neighborhood, nous avons entendu des singles comme “Cherry Flavored”, “Devil’s Advocate”, “Lost In Translation” et “Pretty Boy”. Cependant, et bien que l’idée de cet album soit l’une des choses les plus créatives qu’ils aient présentées depuis des années, ils continuent de présenter des propositions intéressantes pour promouvoir leur musique, comme la vidéo officielle qu’ils ont publiée pour leur chanson «Stargazing».

Et on ne le dit pas à la légère, car il a la direction de beaucoup de guest stars que l’on ne pense sans doute jamais voir dans aucun de ses visuels. Jesse Rutherford y apparaît avec la peinture métallisée et les vêtements de son alter ego, Puce Chrome, mais ce qui est intéressant ici, c’est l’histoire derrière tout ça, Eh bien, le chanteur voyage avec sa petite amie dans un mobil-home, frappant de porte en porte dans les maisons de personnes célèbres pour les divertir.

Lana Del Rey et Mac DeMarco dans la même vidéo?

C’est juste à ce moment que la vidéo de The Neighborhood souffle le mur, puisque dans les tentatives du leader de gagner quelques pièces, vient dans les maisons de personnages comme Jaden Smith, Benny Blanco – Avec qui d’ailleurs, nous avons récemment eu la chance de parler avec lui -, Blake Griffin et Alexa Damie; Bien que ce qui a attiré l’attention de tous, c’est de voir deux artistes très chers et différents l’un de l’autre, Lana Del Rey et Mac DeMarco.

Nous ferions mieux de ne pas vous en dire plus, d’arrêter ce que vous faites et Découvrez le clip vidéo officiel de «Stargazing», la chanson dans laquelle The Neighborhood a eu un grand invité:

