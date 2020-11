Aujourd’hui le Académie nationale des arts et des sciences de l’enregistrement aux États-Unis a annoncé les nominés pour les prix Grammy. Et même si beaucoup étaient sûrement ravis de voir leur artiste préféré concourir pour une catégorie, l’annonce des nominations n’a pas été sans polémique.

La plus grande surprise lors de la révélation des nominés concernait Le weekend. A cette occasion, la chanteuse canadienne n’a pas brillé pour sa musique comme cela se produirait habituellement; le problème est qu’il n’a été pris en compte pour aucune catégorie dans les prix 2021. La nouvelle a suscité des déclarations de l’artiste et de son public après sa présentation. Après des heures, l’un des albums les plus acclamés de l’année.

Le Weeknd avant les Grammys

Le weekend est revenu en mars de cette année avec Après des heures, son quatrième album studio. Le matériau a rencontré un succès retentissant tout au long de 2020, conduit principalement par la chanson “Lumières aveuglantes” qui est resté sur les charts de popularité depuis sa sortie.

De plus, le chanteur canadien d’origine éthiopienne a récemment annoncé son apparition en tant que directeur du Super Bowl Halftime Show en février prochain et a également donné une performance acclamée aux American Music Awards le week-end dernier. Avec ces lettres, n’importe qui aurait pensé qu’il dominerait ou du moins serait considéré pour diverses catégories aux Grammys, mais étonnamment, cela ne s’est pas produit de cette façon.

Abel dénonce la corruption; l’organisation Grammy répond

Après s’être fait connaître aux nominés (parmi lesquels on trouve des noms de la stature de Dua Lipa, Taylor Swift, Beyoncé, Justin Bieber ou Billie Eilish) et voir que son nom n’apparaissait dans aucune catégorie, Le weekend Il s’est exprimé sur les réseaux sociaux avec un message effusif.

Abel Makkonen Tesfaye – vrai nom du Canadien – a été lancé directement contre l’organisation des Grammy. À travers son compte Twitter, le compositeur de “Sans coeur” Il a dénoncé un acte de corruption de la Recording Academy. «La corruption reste aux Grammys. Ils doivent la transparence à moi, à mes fans et à l’industrie “.

Selon Variety, certaines versions indiquaient que The Weeknd était en négociations avec l’Académie pour apparaître à la remise des prix le 31 janvier. Cependant, les pourparlers n’auraient pas prospéré depuis que l’artiste Je devais déjà me produire au Super Bowl une semaine plus tard, ce qui rendrait difficile la planification d’un calendrier.

Compte tenu de ces spéculations et après la déclaration du chanteur sur Twitter, Harvey Mason Jr, directeur de la Recording Academy, a nié que l’absence de Le weekend avait à voir avec une négociation ratée. C’est ce que Mason a dit à Variety:

Nous comprenons cela Le weekend être déçu que vous n’ayez pas été nominé … MJ’ai été surpris et je peux comprendre ce que vous ressentez. Sa musique de cette année était excellente et ses contributions à la communauté musicale et au monde entier sont dignes d’admiration. Nous sommes excités quand nous découvrons que il se produirait au prochain Super Bowl et nous aurions aimé qu’il se produise également sur scène aux Grammys le week-end précédent… Pour être clair, le vote dans toutes les catégories s’est terminé bien avant l’annonce de la performance du Super Bowl de The Weeknd, donc cela ne pouvait en aucune façon avoir affecté le processus de nomination.

Les réseaux ont réagi

Bien entendu, les réactions sur les réseaux sociaux ne manquaient pas. L’absence de Le weekend lors des nominations aux Grammy Awards 2021, il a fait ressentir à ses fans, presque autant que lui, la présence nulle de son nom dans des catégories telles que Record de l’année, disque de l’année ou chanson de l’année.

Et vous, pensez-vous qu’il était juste d’exclure le chanteur des récompenses? Sans doute, c’est l’une des nominations les plus controversées de l’histoire récente des Grammy Awards. Il faudra voir comment le conflit se termine – si on peut l’appeler ainsi – entre le Canadien et la Recording Academy. En attendant, voici quelques réactions dans les réseaux.