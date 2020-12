Là-bas, dans le maintenant lointain 2010, Disney a décidé de sortir Tron l’héritage. C’était la suite de le film original sorti en 1982, qui n’a pas eu autant de succès à l’époque, mais a gagné en retentissement en tant que «film culte» au fil du temps.

Depuis la deuxième partie que nous avons vue il y a dix ans, beaucoup de choses comme effets visuels et intrigue. Cependant, il y a un autre élément qui nous a sans aucun doute capturé lorsque nous l’avons vu: la bande son musicale composée par Daft Punk. Eh bien, ces super mélodies frappent maintenant les plateformes de streaming avec uUne édition de luxe à ne pas manquer.

L’édition de luxe de la bande originale de ‘Tron: Legacy’

Il faut dire: Daft punk étaient les plus appropriés – peut-être les seuls – capables de musicaliser une histoire comme celle de Tron l’héritage. L’intrigue qui a suivi les expériences de Kevin Flynn et de son fils Sam, tout ce monde technologique / cyber, ne pouvait que se dérouler à travers le génie du duo français.

C’est pour ça que Guy-Manuel de Homem-Christo et Thomas Bangalter Participez à la célébration du dixième anniversaire de ce grand film. Les créateurs de chansons comme «Soyez chanceux» et «Encore une fois» tirée au sort et a publié une version étendue de la bande originale du film réalisé par Joseph Kosisnki.

Comme le souligne Pitchfork, cette édition spéciale a été lancée le 18 septembre, c’est-à-dire à un jour de la date originale à laquelle Le long métrage de Disney avait 10 ans après sa première Aux États-Unis (17 décembre).

Le matériau est nommé d’après L’édition complète et comprend la bande-son originale ainsi que neuf pistes qui n’étaient auparavant disponibles que sur vinyle et via les services iTunes et Amazon. Désormais, ils sont disponibles en la plateforme de streaming de votre choix.

Voir sur YouTube

Vous pouvez également lire: EST-IL FAIT POUR NOUS? LA PRODUCTION DE ‘TRON 3’ AVEC DAFT PUNK DANS LE SCORE EST DE NOUVEAU UNE POSSIBILITÉ

La valeur de cette bande son

La composition de cette bande originale par Tron l’héritage de la part de Daft punk marque une étape importante dans la carrière du duo. Pour commencer, c’est le matériel que le groupe a composé quelques années avant de sortir leur album acclamé. Mémoires à accès aléatoire. Il est juste de dire que le groupe, dans cette période de trois ans entre l’un et l’autre, portait une bonne inertie.

Mais sans aucun doute, l’une des réalisations les plus importantes de ce matériel a été la nomination pour Grammy lors de la 54e cérémonie de remise des Meilleure bande son pour un support visuel. Et bien qu’il ne l’ait pas remporté en tant que tel, atteindre cette présélection a été un moment spécial car à peine trois ans plus tard en 2014, les Français seraient à nouveau nominés pour un gramophone maintenant pour Meilleur album de l’année pour RAM.