Le rock est, historiquement, un genre musical qui a été utilisé comme véhicule de protestation. De nombreuses grandes chansons ont été créées à la suite d’un mouvement social et, à leur tour, diverses initiatives de démonstration utilisent la musique pour encourager leur lutte. Ce dernier est ce qui se passe récemment en Turquie avec le travail de Metallica.

Au cours des derniers jours, des étudiants d’une prestigieuse université À Estambul ont rejoint une manifestation contre leur nouveau directeur. Ce qui est particulier à ce sujet, c’est qu’un bon nombre de ces jeunes utilisent quelques-unes des chansons les plus difficiles du groupe de San Francisco pour montrer votre désaccord.

Metallica Sounds à l’Université d’Istanbul

Quand il s’agit d’être rebelle, il n’y a rien de mieux que quelques bons riffs de guitare lourds pour saisir la chaleur. Ou bien, c’est ce que certains étudiants de l’université susmentionnée montrent au monde. Dans certaines vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, c’est apprécié Plusieurs étudiants turcs à l’extérieur de l’Université Bogacizi d’Istanbul pour protester.

Mais le plus drôle, c’est que, tandis que certains agitent des drapeaux et enregistrent la démonstration, d’autres installent le moshpit au rythme de «Master Of Puppets» et «Sad But True» de Metallica. Et oui, ces headbangers fous semblent répandre leur adrénaline et leurs encouragements aux autres qui sont dans l’agglomération car on peut même entendre comment il travaille “MAÎTRE, MAÎTRE!”.

Voir sur YouTube

Que se passe-t-il dans cette institution?

Le fait que ces étudiants aient choisi les chansons de Metallica pour leur protestation n’est pas un hasard. Selon ce que souligne Bloomberg, le directeur de l’université, Melih Bulu, a révélé dans une interview télévisée mardi dernier qu’il était un grand fan du groupe.

“Je suis un recteur qui écoute du hard rock, de Metallica”a déclaré le recteur dans une conférence donnée à un réseau national. Bulu a également indiqué que l’idée de changer la politique culturelle de l’école n’est pas dans leurs plans, ceci malgré les manifestations incessantes contre lui.

Le soulèvement du corps étudiant de ladite université est dû au fait que le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdoğan, mettre son ami proche au bureau Melih bulu en tant que personne qui dirigera l’institution. Ceci, selon les étudiants, c’est une mesure d’imposition du gouvernement turc.

Voir sur YouTube

Pour le moment, ils rapportent 45 détenus lors des manifestations à la suite d’affrontements avec la police. Le président de la nation a même appelé «terroristes» à certaines des personnes qui ont manifesté.