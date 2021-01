Depuis que la pandémie de coronavirus a forcé l’annulation et le report d’un grand nombre de festivals et de concerts à travers le monde, Plusieurs options se sont présentées pour tenter de vivre cette expérience unique en évitant tout type de contagion. Oui, les émissions sont apparues en ligne et avec une bonne distance, mais pour être très honnête, ce n’était pas la même chose; même comme ça, Il y avait d’autres propositions très intéressantes comme celle que The Flaming Lips nous a présentée il y a quelques mois.

C’était début juin 2020 quand Wayne Coyne et compagnie se sont présentés sur l’émission de Stephen Colbert jouer en direct dans des bulles en plastique, ainsi que son leader le fait à chaque concert. Cependant, ils n’étaient pas les seuls à utiliser cet objet particulier pour rester à l’écart et à l’abri des autres, Eh bien, il y avait un public pendant que “Race For The Price” jouait et ils sont également entrés dans ces capsules.

Les Flaming Lips et leur grande idée de concert en pleine pandémie

Depuis, Les Flaming Lips ont envisagé de monter des spectacles avec ces bulles et a fait un petit test en octobre de l’année dernière, se produisant au Criterion Theatre de la ville natale du groupe, Oklahoma City devant quelques assistants. À ce moment-là Ils n’ont joué que deux chansons, «Brother Eye» et «Assasins of Youth» de son dernier disque, American Head.

L’expérience a été un succès, c’est pourquoi le groupe a programmé quelques spectacles pour fin décembre 2020 au même endroit et dans la même ville. Mais comme cela arrive souvent avec le coronavirus béni et selon Billboard, les plans ont dû changer à partir d’une augmentation des cas de la maladie dans ladite population, augmentant un peu la nervosité pour tout ce qui pourrait arriver dans lesdits spectacles.

Le groupe a finalement donné ses premiers concerts live sous ce concept

Cependant, les 22 et 23 janvier 2021, Les Flaming Lips ont enfin pu monter cette série de concerts intitulée Space Bubble. Sur place, en plus de maintenir des mesures de distance saines et de porter des masques faciaux à tout moment, dans un effort créatif pour créer une atmosphère sécuritaire, 100 capsules gonflables transparentes ont été mises à la disposition des participants pour se lever tout en regardant le groupe se produire sur scène.

Chaque bulle peut accueillir jusqu’à trois personnes, et en plus des membres du public, Coyne et les autres membres du gang étaient enfermés dans leurs propres bulles en plastique pendant les spectacles, il n’y a donc jamais eu de contact entre eux. Le frontman est sorti en tenant un ballon avec des lettres argentées brillantes qui disent “F * CK YOU COVID19” Et bien sûr, cette phrase représente ce que le monde ressent à propos de ce virus.

A chaque date, Les Flaming Lips ont joué 13 titres de toute leur discographie à chaque date et bien sûr face à un événement si particulier, beaucoup de participants ont enregistré leur expérience dans cette émission inédite. Le groupe a prouvé que vous pouvez faire des performances à part entière à l’intérieur de ces bulles de plastique, mais la question à un million de dollars est: Voudraient-ils aller à un concert de ce type et payer pour le voir depuis une capsule?

Ensuite Nous vous laissons une petite vidéo avec tout ce qu’un fan de Wayne Coyne et de l’entreprise a vécu dans la première de ces présentations uniques.

