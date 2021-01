Croyez-le ou non, nous commençons enfin 2021 et quelle meilleure façon de le faire que de partir du bon pied. Oui, pour le moment, nous ne pouvons toujours pas retourner aux concerts et aux festivals en direct, mais apparemment, et comme cela s’est produit l’année dernière, les artistes et les groupes continueront de nous élever le moral en créant des chansons qu’ils ont composées pendant cette période de confinement, mais rien ne nous excite autant que le retour des Foo Fighters.

Comme vous vous en souviendrez, Dave Grohl et sa société nous ont apporté de bonnes nouvelles en 2020. En plus du fait que le leader et frontman a été impliqué dans de nombreux projets, de l’ouverture d’un compte Instagram pour nous raconter ses histoires avec des musiciens célèbres, à l’organisation d’une bataille de tambours avec une batteuse. Mais cela nous a certainement laissés sans voix quand ilLe groupe a annoncé qu’ils sortiraient leur dixième album studio et leur premier en près de trois ans.

Les Foo Fighters commencent 2021 avec tout

C’était au début de novembre quand Les Foo Fighters ont confirmé la sortie de Medicine at Midnight, un nouveau matériau d’enregistrement. Et pas seulement cela, mais pour nous exciter encore plus, ils ont sorti le premier single de cet album, “Honte honte” et ils sont même apparus sur Saturday Night Live. Mais maintenant et pour calmer nos envies, Ils ont publié une chanson idéale pour commencer 2021 du bon pied et headbang comme il se doit, «No Son of Mine».

En fait, le groupe nous a dit très clairement qu’il commencerait avec toute l’année 2021, car dans leurs réseaux sociaux Ils ont annoncé que le réveillon du Nouvel An, nous entendrions une nouvelle chanson. Selon Pitchfork, dans un communiqué Dave Grohl a mentionné qu’il était important de montrer cette chanson au monde maintenant.: “C’est le type de chanson qui réside en chacun de nous et si cela a du sens à l’époque, nous la laissons sortir.”

Le groupe sort toutes ses frustrations avec “No Son of Mine”

En outre, le chef des Foo Fighters a déclaré que les paroles expliquent à quel point les dirigeants mondiaux peuvent être cruels: “En paroles, il est destiné à plonger dans l’hypocrisie des dirigeants pharisaïques, des gens qui sont coupables d’avoir commis les crimes contre lesquels ils sont supposés.” Et pour être très honnête, dans cette chanson, ils expriment très clairement leurs sentiments et leurs pensées dans cette situation.

La chanson commence par tout avec un riff lourd et que nous n’avions pas écouté ce groupe depuis longtemps. Mais à mesure qu’il progresse les choses s’accélèrent, au point de faire sonner un peu Mötorhead avec une subtile touche de stoner; Et si vous êtes fans de solos courts mais précis, vous ne pouvez pas manquer celui présenté sur cette chanson. C’est trois minutes et demie de rock brut et puissant.

Souviens-toi que Médecine à minuit, le 10e album studio des Foo Fighters sortira prochainement 5 février. Mais pendant que nous attendons ce jour à venir, Écoutons le deuxième single de cet album, «No Son of Mine» ci-dessous:

