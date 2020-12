2020 s’épuise et inévitablement, Nous comptons tout ce qui s’est passé tout au long de ces presque 12 mois inhabituels. Et la vérité est que nous devons penser à ce qui s’est passé, car nous ne croyons toujours pas que ce fût l’année où nous nous sommes enfermés chez nous, nous avons manqué de concerts et divers mouvements sociaux ont eu lieu à travers le monde. Sans aucun doute, cela nous a tous complètement changé.

Bien sûr, après plusieurs de ces événements, nous avons couru pour le commenter sur FacebookQue ce soit sérieux ou avec des mèmes, on ne manque pas l’occasion d’en parler. Et pourquoi devenons-nous des canards, si les réseaux sociaux nous faisaient grève tout ce tempsEh bien, nous nous réfugions en eux pour oublier tout ce que le monde traversait, même si parfois ils n’étaient pas aussi efficaces qu’on pourrait le dire.

Facebook récapitule tout ce qui s’est passé en 2020

Il s’avère que le réseau social a partagé la liste des moments de la culture pop les plus parlés en 2020. Tous les classent en six thèmes pour offrir un contexte sur la manière dont les gens les ont partagés et vécus, et pour les concrétiser. une idée, La mort tragique de Kobe Bryant a été le moment le plus discuté sur Facebook cette année, et les pays qui ont partagé le plus de publications et d’histoires célébrant sa vie étaient les États-Unis, le Mexique et les Philippines.

Elle est suivie du décès du juge de la Cour suprême des États-UnisEt Ruth Bader Ginsburg, plus que 6 millions de publications en une journée sur Facebook et Instagram se souvenant du combattant pour l’égalité juridique des sexes. Cependant, il y avait d’autres choses qui nous ont également laissé les yeux carrés, et ici nous nous chargerons de mentionner les autres événements qui ont marqué le réseau social créé par Mark Zuckerberg.

Ce sont les moments qui ont donné de quoi parler au Feis

Documentaire de Michael Jordan sur Netflix, The Last Dance

Spécial Netflix de Dave Chappelle

La chanson «WAP» de Cardi B et Megan Thee Stallion

La sortie de «Golden», le single et la vidéo de Harry Styles

Annonce de grossesse de Katy Perry à travers le clip de “Never Worn White”

“Savage” par Megan Thee Stallion

Shakira et Jennifer Lopez se produisant au spectacle de mi-temps du Super Bowl LIV

Documentaire de Netflix Tiger King

Présentation d’Andrea Bocelli à Pâques de Milan, Italie

