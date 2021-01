Le jour est arrivé. Joe Biden a finalement été nommé 46e président des États-Unis et Kamala Harris son vice-président. Bien sûr, l’arrivée du caucus démocrate à la Maison Blanche est une cause d’immense célébration dans le pays voisin et la meilleure façon de célébrer est avec de la musique.

Déjà au matin de ce mercredi, Lady Gaga et Jennifer Lopez ils ont prêté leur voix pour recevoir Biden avec tout et l’hymne national. Maintenant, avec le bon Joe comme simple mérou à Washington, le moment de la nuit se tournera vers des noms de la stature de Foo Fighters, Bruce Springsteen, Katy Perry, Justin Timberlake et de plus. Ici, nous les verrons mettre.

Bruce Springsteen ouvre l’événement

Comment pourrait-il en être autrement, Bruce Springsteen Il a ouvert les actions musicales et l’a fait avec une chanson adaptée au moment. Le musicien n’a rien sauvé et avec cette passion patriotique qui le caractérise, il a joué “Le pays des espoirs et des rêves”.

Le morceau acoustique résonnait avec tout ce qui se trouvait devant le Lincoln Memorial à Washington pour que, tout de suite, Tom Hanks prendra la parole et commencera cet événement de célébration appelé Célébrer l’Amérique. Sans aucun doute, l’événement a commencé plein d’enthousiasme pour les Américains avec la piste du légendaire Bruce.

Voir sur YouTube

Jon Bon Jovi honore les Beatles

Les émotions ne sont pas descendues et cette fois c’était Jon Bon Jovi qui, de Miami, a tiré au sort une reprise très prometteuse de “Here Comes The Sun” des Beatles. Et il faut le dire: le coucher de soleil en arrière-plan était précis pour la présentation émotionnelle.

Bien sûr, un rouleau de bon Jovi pour ajouter de l’adrénaline et plus d’énergie au spectacle, mais on ne peut pas se plaindre. Écoutez un morceau du quatuor de Liverpool sur la voix de un autre grand chanteur est toujours gentil. Ou non?

Voir sur YouTube

Justin Timberlake et Ant Clemons

Le R&B ne pouvait pas être absent. Avec l’introduction d’un petit garçon, convaincu que des jours meilleurs viendront, Justin Timberlake et Ant Clemons a rejoint l’événement. Ils sont apparus jouant leur chanson “Meilleurs jours” 2020 plein de bonnes vibrations.

Le couple de chanteurs a emmené leur chanson entraînante d’une pièce à la rue accompagnés de leurs musiciens et d’une incroyable chorale qui ornait la chanson en grand. Sans aucun doute, une grande chanson que ces deux-là ont lancée pour lui souhaiter la bienvenue Biden.

Voir sur YouTube

Foo combattants

Le rock n’était pas seulement présent dans la voix de Bon Jovi et Bruce Springsteen. Aussi Foo combattants ils l’ont entré pour enlever avec l’une des chansons les plus optimistes de sa discographie: “Des moments comme ceux-ci”. Mais cette fois, ce n’était pas une présentation aussi forte que Grohl et sa société sont habitués.

Le groupe a débuté avec une version ballade plutôt décontractée pour faire ressentir au peuple américain cette ambiance d’espoir sur les moments à venir pour la nation… Et bien, oui il y avait du temps vers la fin pour briser la scène avec beaucoup d’énergie.

Voir sur YouTube

Les informations seront mises à jour …