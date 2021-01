Le moment est venu pour les États-Unis. Ce mercredi, Joe Biden recevra enfin l’investiture en tant que 46e président du pays d’Amérique du Nord en même temps Kamala Harris prendra la vice-présidence. La portée démocrate, bien sûr, veut le célébrer en grand et quoi de mieux qu’avec de la musique.

Tout au long de cette journée, et dans l’événement connu sous le nom de Célébrer l’Amérique plus tard, nous voyons plusieurs stars de la musique décorer la cérémonie… et le garçon l’a fait, le comité de planification a jeté la maison par la fenêtre. Depuis Lady Gaga aux Foo Fighters, divers artistes se joindront à la célébration de la victoire de Biden. Ce sont les présentations les plus importantes de l’événement de ce matin.

Lady Gaga chante l’hymne national

De la main de la bande de l’armée de l’Union américaine, Lady Gaga a ouvert la scène pour l’événement de ce jour pour Joe Biden. Avec une tenue en noir et rouge (et un étrange ornement qui ressemblait à un geai moqueur de Les jeux de la faim), la chanteuse est montée dans l’atrium pour élever le nationalisme avec sa voix.

A travers leurs réseaux sociaux, Gaga Il a téléchargé une image avant sa présentation dans laquelle il a demandé que ce 20 janvier soit «un jour pour l’amour, pas pour la haine. Un jour pour accepter, pas peur. Une journée pour rêver de notre future joie en tant que pays. Un rêve qui n’est pas violent, un rêve qui apporte la sécurité à nos âmes ».

Jennifer Lopez

Recevoir Kamala Harris et Jennifer Lopez fait son apparition pour chanter “Cette terre est votre terre”, une chanson composée à l’origine par le compositeur new-yorkais Woody Guthrie. Au milieu de l’interprétation, JLo a profité de l’occasion pour souligner l’importance des États-Unis comme pays de justice pour tous ses habitants, quelle que soit son origine.

“Une nation sous Dieu, indivisible, avec liberté et justice pour tous”a déclaré le chanteur d’origine portoricaine. Rappelons que Kamala Harris, fille d’immigrants hindous et jamaïcains, est désormais la première femme noire à prendre ses fonctions de vice-présidente des États-Unis.

Ruisseaux Garth

“Nous devons tous travailler ensemble”. Avec ces mots, le compositeur de musique country Ruisseaux Garth fait son apparition spéciale dans le cadre de la cérémonie. Brooks a rejoint le moment avec le classique “Amazing Grace” après que Biden lui-même ait prononcé son premier discours officiel en tant que président.

Le chanteur, en fait, entretient depuis longtemps une relation étroite avec la famille Biden. Ces derniers jours, après avoir été annoncé dans le cadre de l’investiture, Garth a commenté que «Je veux passer les 10 prochaines années de ma vie sans être divisé. Je suis tellement fatigué d’être divisé“.

Voir sur YouTube

