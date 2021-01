C’était le 8 janvier 2016. La joie a illuminé nos visages, bénie par l’ignorance de tout ce que cette année fatidique nous apporterait. La raison de notre bonheur était l’arrivée d’un nouvel album de David Bowie, qui a également coïncidé avec son 69e anniversaire. Étoile Noire, rien de plus parfait que ça. Ce que nous ne savions pas, c’est que deux jours plus tard, l’histoire prendrait une tournure déchirante.

David Bowie Il est décédé deux jours plus tard, le 10 janvier 2016, victime d’un cancer. À partir de là, diverses pertes se sont déclenchées dans la musique que nous continuons de regretter. Cependant, Étoile Noire C’était le dernier grand héritage qu’El Duque Blanco nous a laissé. Fidèle à son style, ce n’était pas seulement un magnifique album d’adieu qui mettait fin à sa carrière artistique, mais aussi dans son art il a laissé plusieurs secrets gardés.

Ensuite, nous vous dirons quelques-uns des secrets que l’édition vinyle de Étoile Noire. De cette façon, nous célébrerons ce qui serait le 74e anniversaire de David Bowie et en nous souvenant du dernier coup de pinceau de génie qu’il nous a donné.

Jonathan Barnbrook, est responsable de la conception de la couverture de l’édition vinyle de Étoile Noire. Il a également été le premier à admettre qu’il y avait plusieurs secrets derrière cette couverture. Beaucoup lui ont reproché de le considérer simple, en plus d’être le premier dans lequel Bowie n’apparaît pas.

Cependant, si vous placez l’énorme étoile sur la couverture au soleil, l’arrière-plan se transforme en un champ d’étoiles brillantes. Au début, on pensait que c’était un hasard, mais c’est Barnbrook lui-même qui a confirmé que c’était complètement intentionnel.

La prochaine surprise qui nous a sauvés Étoile Noire cela a aussi à voir avec l’énorme étoile sur la couverture. Il se trouve que si vous le mettez sous les rayons UV, il s’illumine comme une belle galaxie avec des étoiles bleues, vérifiez simplement à quel point il est beau.

À l’intérieur du livret de Étoile Noire, il y a plusieurs étoiles, et il s’avère que chaque pic de chacune de ces étoiles fait 69, l’âge auquel il était David Bowie au moment de lancer le disque. Ceux-ci sont répartis comme suit:

Page 2 = 5 Page 4 = 16 Page 6 = 8 Page 9 = 12 Page 10 = 20 Page 16 = 8

Au fur et à mesure que vous le lisez, il s’avère qu’il comprenait également des images 3D. D’accord avec Chris Gray, le fan responsable de la découverte de ce secret et qui en a parlé au NME, voici comment cela fonctionne:

«Tout est dans le livret qui accompagne l’album. J’ai remarqué qu’il a un design très particulier sur la page des lettres [para] «Fille m’aime». Il était à peu près sûr que c’était une instruction, et ça l’était. Ce que vous devez faire est de placer le livret à environ 10 cm d’un mur dans une pièce sombre, et d’éclairer les images qui apparaissent dans le livret (comme les étoiles, l’homme et la femme, le titre de ‘Lazarus’, etc.), et vous obtenez une gamme de couleurs fantastiques et d’images 3D. Les lettres apparaissent également en 3D avec une coloration d’ombre rouge ».