Il y a près de 30 ans, a commencé la carrière de The Smashing Pumpkins avec la sortie de Gish (1991), un disque qui sera suivi par l’impressionnant Siamese Dream (1993) et Mellon Collie and the Infinite Sadness (1995). En face, un gars avec une voix délicate mais puissante a créé des paroles qui ont frappé directement la nostalgie, au sentiment de perte mais aussi à la capacité à créer des hymnes romantiques, soit accompagnés de riffs aux distorsions déchirantes, soit de ballades acoustiques.

En 2000, le groupe a fait face à leur séparation après un changement de son visant l’électronique, mais l’esprit créatif de William Patrick Corgan a poursuivi l’exploration sonore sous le nom d’origine du groupe, qui nous a offert une dizaine d’albums des Smashing Pumpkins, auxquels s’ajoute aujourd’hui CYR, une expérience qui laisse reposer les guitares et se tourne vers la synthwave et la pop sombre.

La police créative nommée Billy Corgan

Il semble que les années ne passent pas par le leader du groupe. Comme si c’était facile, il s’est consacré à sortir toute la musique qu’il peut, et la preuve en est que pour CYR, Corgan a commencé avec environ 35 chansons à inclure sur le double disque.

Depuis 2012, Corgan a sorti trois albums solo sous le nom de Smashing Pumpkins, se défiant toujours. Pour CYR, l’objectif était une fois de plus de voir où se situent les limites de son génie créatif, dans le prolongement de l’esthétique présentée dans Shiny And Oh So Bright Vol.1 / LP: No Past. Pas d’avenir. Pas de soleil (2018).

De plus, le groupe a décidé de créer une livraison visuelle en cinq parties d’un futur dystopique qui convient parfaitement à leur son actuel:

Nouveaux genres, même force

Pour découvrir de nouveaux terrains, les habitants de Chicago utilisent plus de 20 pistes un travail complexe de synthétiseurs en plusieurs couches, créant une pop sombre avec de grandes paroles, mettant en évidence “Confessions Of A Dopamine Addict”, “Wrath” ou “Hidden Sun », Chargé de références historiques et littéraires, mais dans lequel Corgan nous fait comprendre ce qu’il ressent de manière efficace.

L’intensité et le sérieux avec lesquels chaque chanson est prise restent, avec quelques cris désespérés de la voix de Corgan comme un moment cathartique sur ce qu’il nous raconte, des lignes de basse solides et une amplification avec les secondes voix qui sont l’une des grandes ajouts à l’identité du Smashing, notable dans “Black Forest, Black Hills”:

Les influences sont claires

Ce double disque fonctionne en héritant notamment des formats et textures de grands comme The Cure ou New Order, avec la complexité que le groupe préfère dans une autre réinvention qui inclut beaucoup de support de voix secondaires superposées, qui vont parfaitement avec le timbre caractéristique de La voix de Billy Corgan.

Shady a toujours été bon pour les Smashings, et rencontrer des synthés shoegaze à ce niveau était quelque chose que nous espérions arriver tôt ou tard. Cette rencontre semble naturelle sur des chansons comme «Wyytch»:

Un retour triomphant

Pour CYR, ils rejoignent les Smashing Pumpkins, James Iha (guitare) et Jimmy Chamberlin (batterie), et cela est évident dans la chimie du groupe, le naturel avec lequel les éléments sont intégrés dans chaque chanson sans être surpris de la façon dont les guitares sont unies, même si subtilement, à un album entièrement synthé. Le soutien que Corgan n’avait pas eu pour trois albums solo est aujourd’hui une promesse de voir un groupe complet et pas seulement un génie créatif retourner au travail.

Une ode aux synthétiseurs

CYR marque une nouvelle voie pour les Smashings, bien que nous ayons leur promesse de publier bientôt la deuxième partie de Melon Collie and the Infinite Sadness, ce qui implique peut-être un retour à un son d’il y a deux décennies. Cependant, cela montre qu’ils étaient très enthousiastes à l’idée de travailler avec des synthétiseurs, car dans 20 chansons, le format et les textures restent presque intacts.

A part un riff sur «Anno Santana» ou «Wyytch», les guitares déformées d’Iha se perdent dans une mer de sons synthétisés, mais elles ne changent pas tout au long de l’album. Peut-être un travail plus concis sur cet album produit par Corgan lui-même était une meilleure introduction aux nouveaux Smashing Pumpkins, car parfois, la répétition des synthétiseurs nous fait nous attendre à l’incorporation de différents sons.

Le groupe est prêt à promouvoir l’album toujours en pandémie, avec une présentation via Zoom avec Jimmy Fallon, et nous espérons voir l’exécution de chansons qui nécessitent une coordination précise avec l’inclusion de synthétiseurs allongés avec la voix de Billy Corgan.

Tracklist

01. La couleur de l’amour

02. Confessions d’un toxicomane à la dopamine

03. Cyr

04. Dulcet en E

05. Colère

06. Ramona

07. Anno Satana

08. Birch Grove

09. Wyttch

10. Starrcraft

11. Sang pourpre

12. Gardez vos larmes

13. Telegenix

14. Forêt-Noire, Black Hills

15. Adrennalynne

16. Hanté

17. Le soleil caché

18. Schaudenfreud

19. Tyger, Tyger

20. Minerva