Nous savons que 2020 n’était pas l’année à laquelle tous les fans de musique s’attendaient, Eh bien, le coronavirus béni est entré dans nos vies pour ruiner de nombreux projets que nous avions, comme aller à tous les festivals et concerts que nous pouvions. Mais on ne peut pas se plaindre, car au cours des derniers mois, beaucoup de groupes se sont préparés à sortir de nouvelles chansons du four, comme le cas de notre cher The Strokes.

Comme vous vous en souvenez peut-être, après presque quatre ans depuis la sortie de son dernier EP, Julian Casablancas, Albert Hammond Jr., Nick Valensi, Nikolai Fraiture et Fabrizio Moretti sont de retour avec leur sixième album studio, The New Abnormal.. Cependant, et comme beaucoup d’autres musiciens qui ont sorti des disques dans ce 2020 chaotique, il ne leur a pas donné la chance de le présenter comme ils l’auraient souhaité, en direct et devant tous leurs fans.

Les Strokes nous montrent leurs talents sportifs dans une vidéo spectaculaire

Bien que tout n’ait pas été mauvais, car récemment nominé The Strokes pour leur disque le plus récent dans la catégorie Meilleur album rock aux Grammy Awards 2021, avec de grands groupes comme Fontaines DC, Sturgill Simpson, Michael Kiwanuka et Grace Potter. Mais maintenant, le groupe nous laisse les yeux carrés création d’un clip vidéo spectaculaire pour l’une des chansons les plus émues de l’album, «The Adults Are Talking».

Ce clip vidéo a été réalisé par ni plus ni moins que Roman Coppola, le fils du grand Francis Ford et frère de Sofia, qui avait auparavant travaillé avec le groupe pour créer des visuels pour certains morceaux de leurs albums Is This It et Room On Fire. À cette occasion, on voit Albert, Nick, Julian, Fabrizio et Nikolai dans un match de baseball épique, même si le plus intéressant de tout cela est peut-être qu’ils ne jouent pas contre des humains, sinon quoi ses rivaux sont des robots.

Biensûr que Les Strokes ne sont pas très bons en sport.C’est pourquoi ils perdent par 56 points et l’équipe adverse les humilie. Mais de nulle part, ils sont pris distraits et les bons Julian saisit le moment pour se relever et marquer sa seule course, qu’ils font la fête – avec du champagne et le tout – presque comme s’ils avaient remporté les World Series. C’est ce qui arrive lorsque vous arrêtez de faire de l’exercice pour le rock, le jiar jiar.

Assez parlé, il vaut mieux ne pas vous en dire plus. Arrêtez ce que vous faites et Découvrez The Strokes ci-dessous pour démontrer ses talents de baseball dans la vidéo de «Les adultes parlent»:

