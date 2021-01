Il y a des sites que, en raison de leur valeur historique, nous considérons presque presque comme des monuments de la musique.à; des lieux où de grands groupes et artistes se sont consolidés et ont créé leurs meilleures œuvres. L’un d’eux est sans aucun doute les études Abbey Road, que pendant une grande partie de la carrière de Les Beatles sont devenus l’espace pour John, Paul, George et Ringo pour explorer les sons et créer leur énorme légende.

Depuis Please Please Me de 1963 et à l’exception de Let It Be, Les Fab Four de George Martin ont enregistré une grande partie de leur discographie dans ces studios. C’est plus, Ils les ont immortalisés en appelant leur dernier album du même nom et grâce à la pochette où l’on voit le groupe marcher à travers le passage piéton, c’est désormais un lieu touristique pour tous ceux qui prétendent être fans du groupe.

Les studios Abbey Road auront leur propre documentaire

Cependant, l’histoire du bâtiment sur Abbey Road est encore plus intéressante et n’implique pas seulement les Beatles. Grands artistes et groupes comme Pink Floyd – qui d’ailleurs, là ils ont enregistré le La face cachée de la lune-, Michael Jackson, Stevie Wonder, Radiohead, Freddie Mercury, Red Hot Chili Peppers, Amy Winehouse, U2, Kylie Minogue, Lady Gaga et même Gustavo Cerati tIls ont eu la chance de travailler dans les studios.

C’est pourquoi se souvenir de tout ce qui s’est passé dans cet endroit et célébrer ses 90 ans de vie, bientôt nous verrons un documentaire réalisé par la photographe et cinéaste Mary McCartney; la fille de l’une des personnes les plus importantes qui ait enregistré dans cet espace, c’est Sir Paul. Selon Deadline, le nom de ce projet est Si ces murs pouvaient chanter et sans aucun doute, personne qui aime la musique ne peut manquer.

La fille de Paul McCartney nous racontera l’histoire de cet endroit

La chose la plus importante de tout ce film est peut-être que en plus de nous raconter les événements les plus pertinents qui se sont déroulés dans le bâtiment, ce qui bien sûr est très intéressant, c’est la première fois que les studios Abbey Road sont entièrement ouverts pour un travail comme celui-ci. De cette façon, nous aurons sûrement la chance de visiter les salles et les coins que seuls les artistes peuvent voir lorsqu’ils arrivent pour y travailler.

À propos de ce documentaire, Mary McCartney a mentionné que c’était important pour elle parce qu’elle avait une touche personnelleMerci au temps passé avec son père à l’école: «Certains de mes premiers souvenirs d’enfant viennent du temps passé à Abbey Road. J’ai longtemps voulu raconter l’histoire de ce lieu historique et je ne pouvais pas collaborer avec une meilleure équipe que John et Mercury Studios pour donner vie à cette ambition créative.

Pour l’instant, il n’y a pas de date de sortie pour Si ces murs pouvaient chanter, mais nous sommes certainement ravis de savoir que un documentaire sur les légendaires studios Abbey Road est en route. Et profitant de l’occasion, rappelons-nous l’une des meilleures chansons de l’album qui porte le même nom que cet endroit et que George Harrison était en charge de composer, «Something»:

