Les films biographiques sur les stars de la musique sont devenus populaires depuis un certain temps. Le plus populaire, bien sûr, est peut-être Rhapsodie bohémienne Protagonisée par Rami Malek comme Freddie Mercury. Après le succès de ce film, la formule a été tentée de se reproduire avec la vie de Elton John (Rocketman, 2019) et récemment avec David Bowie avec Stardust.

Ce dernier a été impliqué dans diverses controverses dont les intentions de le réaliser ont été annoncées. Maintenant, après sa première en novembre dernier, le film reçoit une autre critique. Mais cette fois, la déclaration vient de l’un des personnages réels du film: Angie Bowie, première épouse de la star anglaise.

La controverse avec ‘Stardust’

Le long métrage biographique sur David Bowie cela n’a pas été facile à préparer. L’un des principaux obstacles était que la famille det l’emblématique Duque Blanco n’a pas consenti à l’utilisation de son héritage musical à la production dirigée par le réalisateur Gamme Gabriel.

À partir de là, les choses ne se sont pas très bien déroulées. Un film sur Bowie sans ses compositions – qui sont le pilier de l’histoire – Cela ne semblait pas être un pari très motivant… Mais le projet a continué. Puis vint la pandémie et la première convenue pour le début de 2020 a été reportée à la fin. Et à l’intérieur de tout, il faut le dire, à la bande n’a pas très bien fait avec les critiques.

Et quand on parle de critique, on ne se limite pas aux seuls experts du médium. Nous nous référons également à ceux qui ont joué un rôle important dans la vie du compositeur, comme bien sûr sa femme Angela. Elle, en fait, vient de publier une déclaration sévère contre le biopic basée sur la vie de l’homme avec qui s’est marié entre 1970 et 1980.

Angie, la première femme de David Bowie, gifle la bande

«C’est une perte de temps ennuyeuse. C’est «fluide» et plus terne qu’un documentaire. Il devrait être appelé “L’histoire de Ron Oberman Whingeing and Whining (pleurnicher / se plaindre)”, a déclaré l’ex-modèle également sur l’intrigue de poussière d’étoiles, soulignant que le personnage d’Oberman, le publiciste qui a amené David aux États-Unis, est un personnage ennuyeux pour elle.

Et pas seulement ça. Dans sa déclaration faite au journal Mirror, Angela était plus sévère en assurant que Bowie lui-même n’aurait même pas voulu d’elle. “David ne l’aurait jamais vu … Les seules personnes qui le verraient sont des personnes obsédées par les célébrités », mentionné dans l’entretien avec ledit médium.

«Je n’ai pas trouvé ça amusant du tout. C’était trop neutre et fade et sans la musique, il n’y a rien », a terminé Angie, qui a également mentionné que le film ne dit pas la vérité sur sa relation avec David puisqu’elle assure qu’eux, au retour du musicien en Angleterre après son passage aux États-Unis, ils avaient une bonne relation. Quelle idylle celle qui a été montée avec le ruban.