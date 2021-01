Éternel pour toujours David Bowie. Peu de personnalités comme celle du musicien anglais sont aussi respectées dans l’industrie de la musique. Et pas étonnant: il nous a quittés autant de disques, de chansons, de styles musicaux et visuels, Les mêmes qui composent son héritage infini et continuent de s’imprégner – dans une plus ou moins grande mesure – du travail d’autres artistes.

Justement, l’une de ces chansons dont nous parlons est “Dansons”, un thème qui a marqué un avant et un après dans les aspirations artistiques du duc blanc de la musique. Et ne vous méprenez pas; Il y a tellement de matériel du Britannique avec lequel on pourrait facilement expliquer sa virtuosité et sa valeur artistique, mais c’est aujourd’hui le moment d’honorer la chanson et l’album qui ont fini par l’élever au sommet de l’industrie.

Bien sûr, avec tout le génie musical dans la paume de sa main, Bowie était prêt à recruter deux autres grands noms, Rodgers du Nil, avec qui il a monté ce grand morceau qui à ce jour continue de nous émouvoir quand il s’agit de danser.

David Bowie et les changements dans les années 80

Les années 80 doivent sans aucun doute être l’une des périodes les plus fructueuses de l’industrie de la musique. Le boom des grandes stars de la pop commençait à se développer fortement et, bien sûr, David Bowie était prêt à s’élever parmi ces étoiles.

Le musicien de Brixton avait déjà un voyage trop important derrière lui, fondé sur son travail proche du rock le plus expérimental et un brin glam de la fin des années 60 qui couvrait une grande partie des années 70. Mais lui, sans aucun doute un artiste à part entière, était prêt à racontent aux années 80 que leur nouvelle métamorphose a ouvert la voie à un succès sans précédent.

En fait, il y avait beaucoup de choses dans ce changement. L’une des plus importantes serait la signature en 1993 avec EMI aux États-Unis, un label avec lequel il s’est officiellement éloigné RCA Records et son collaborateur de longue date, le producteur Tony Visconti. Sûrement une décision compliquée … mais il n’y avait pas de retour en arrière.

Selon Rolling Stone, Bowie est parti en vacances en 1982 avec un bon nombre d’albums d’artistes comme James Brown, Buddy Guy, Albert King et Little Richard, tous les exposants du funk et du R&B de l’époque. «Je me suis demandé, pourquoi ai-je choisi cette musique à écouter? C’est une musique qui ne provoque pas de tension et au contraire, provoque une sensation de plaisir et de bonheur. Il y a de l’enthousiasme et de l’optimisme dans ces chansons », a-t-il déclaré à son retour au studio en Suisse.

Bowie montre la chanson à NIle Rodgers

David Bowie Il n’a pas lésiné ni hésité une seconde sur qui il voulait comme son prochain producteur. La faim artistique des renommés Homme d’étoiles il voulait explorer de nouveaux terrains, peut-être plus commerciaux. Et quoi de mieux que de proposer avec l’un des musiciens et producteurs les plus prolifiques de l’époque comme il était Nile Rodgers. Pour vous donner une idée, le guitariste est venu de faire des tubes pour Diana Ross et après son temps avec Bowie, il serait en charge du succès de Madonna avec Like A Virgin. Je veux dire, avoir Rodgers dans votre équipe était une bonne garantie.

Puis, après s’être rencontrés à New York en 1982, les sessions d’enregistrement ont commencé cette fois avec une équipe renouvelée de musiciens essentiellement embauchés par Nile, qui ont également fait de même en studio. Dit là-bas, Bowie n’a pas joué un seul instrument (ou du moins il n’a pas joué dans le cadre d’une piste) dans toute la production. Mais sans aucun doute le meilleur était encore à venir de David lui-même.

Comme le rappelle le producteur dans une interview avec The Telegraph, le duc blanc l’a approché un jour et lui a dit “Nil, chérie, c’est un succès, je pense que c’est un succès” alors qu’il commençait à gratter une mélodie sur sa guitare à douze cordes. Ils étaient les premiers vestiges de “Dansons”, un air que Rodgers trouvait trop folk dans sa forme la plus ancienne pour parler de danse.

«Je viens de la musique dance. Vous ne pouvez pas appeler ce truc que vous venez de jouer “Let’s Dance” “, est une autre déclaration célèbre que Nile lui-même a faite à Bowie. Donc, avec quelques effets, augmenter les notes, inverser les accords et modifier les strums, ce premier échantillon “ folk ” de Bowie, de sa main avec Rodgers, est devenu ce que nous connaissons aujourd’hui. comme ce petit rouleau qui nous invite à enfiler nos chaussures rouges et à danser le blues.

En fait, en 2018, deux ans après le décès de Bowie et 35 ans après sa sortie originale, le célèbre guitariste funk a montré au monde l’une des premières démos de la chanson. “Ça a changé ma vie, ça a changé la vie de David, et nous avons fini par travailler ensemble sur cinq autres projets au cours des cinq prochaines années », résume Nile dans des déclarations recueillies par Open Culture. Ci-dessous nous vous laissons la démo.

L’importance de “Let’s Dance”

Cet effort a également été rejoint Stevie Ray Vaughan, un guitariste que David avait vu se produire au Montreux Jazz Festival. Impressionné par son talent, l’Anglais a invité le musicien à participer aux séances d’enregistrement de son nouvel album. “Cela a ajouté un esprit bluesy à notre son européen”Le Britannique a un jour commenté la collaboration avec Stevie.

Depuis lors, “Dansons” a été la chanson qui a conduit la sortie de l’album homonyme en 1983. Ce matériel, dans lequel on retrouve également d’autres compositions énormes telles que “China Girl” et “Modern Love”, a valu à David Bowie une nomination pour le meilleur disque de l’année aux Grammys de 1984. Cette distinction s’est finalement retrouvée entre les mains de Michael Jackson et c’est aussi génial Thriller en francais.

Pourtant, il faut dire que David Bowie a donné au monde un record pour la postérité. De la même manière, ses chansons – en particulier celle qui donne son nom à l’album – continuent de sonner fort et nous font danser avec cette texture funky-disco que Bowie a su créer à merveille. Comme tu es génial, David Bowie.

