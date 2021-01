Le trouver la beauté à la mélancolie n’est pas quelque chose d’aussi simple. Et bien que l’idée semble être une tâche ardue, c’est à travers la musique que ce chemin peut être expérimenté, comme seuls certains esprits comme celui de Nick Cave peut définir.

Le compositeur australien est précisément l’un de ces artistes capables de trouver l’inspiration dans les moments les plus difficiles. Et bien, peut-être qu’il n’est pas le seul à avoir cette capacité, mais il fait sûrement partie de ceux qui s’incarnent avec une grande intensité dans la partie la plus nostalgique de sa propre vie pour donner les bases de son travail. La preuve en est dans l’une de ses compositions les plus célèbres: “Dans mes bras”.

Sur les décombres d’un temps expérientiel tortueux, est né ce thème qui, en lui-même, se déploie comme une réflexion commune sur La propre désintoxication de Nick, ses romances ratées et ses perspectives non religieuses de sa propre vie.

Un changement de thème dans la romance

Comme tout artiste désireux de découvrir de nouveaux horizons, Nick Cave avec The Bad Seeds il a pris la tâche de donner un nouvel air à son travail. Vers 1997, le natif de Melbourne venait de connaître un bon accueil et un succès total avec l’album. Ballades meurtrières un an plus tôt, porté principalement par le single “Là où poussent les roses sauvages” près de Minogue Kylie.

L’album se caractérisait par un récit bien défini sur le “ crimes passionnels ” et leurs conséquences, presque comme s’il s’agissait d’un roman littéraire. Ce thème, cependant, ne serait pas nécessaire dans le prochain effort d’enregistrement du compositeur qui s’est débarrassé de cet élément, mais sans abandonner l’éternelle étreinte mélancolique qui a été substantielle dans son œuvre.

Un an plus tard, comme nous le savons bien, un nouveau disque était sur la scène. Celui qui reviendrait à perturber les fibres les plus denses et les plus nostalgiques de Nick lui-même, mais à un degré plus grand à cause du tourbillon de vie qui venait pour lui.

La période de désintoxication

Bien sûr, cette image ou cette vie de Le “ rockstarismo ” fait des ravages sur les grandes idoles tôt ou tard. Certains s’accrochent à une folie incontrôlée et d’autres, dans un cri de vivacité, prennent les rênes du plaisir insensé de l’excès. C’était le cas avec Nick Cave dans les années 90, quand il a dû être admis pour la deuxième fois dans une période de rééducation.

On dit qu’il a été invité, comme ses autres toxicomanes de retour, à se rendre à la chapelle de la clinique de désintoxication pour prier. Cet acte, bien sûr, fonctionne pour beaucoup, mais dans le cas de Cave, son esprit lui tendrait une sorte de “ piège ” qui Cela finirait par lui donner l’inspiration pour en écrire un assez singulier.

«Dans les premiers jours où vous n’avez pas dormi, vous vous retirez de la drogue, vous êtes malade. Vous essayez de tirer le meilleur parti d’une mauvaise situation “Nick a déclaré dans une interview accordée à Mojo en 2009 à propos de cette période difficile. C’est à ce moment-là qu’il a commencé à concevoir les paroles de “Dans mes bras”.

Complications d’amour

Avant cette période de confinement – et associé à une dépendance à l’héroïne il y a des années – Nick Cave était venu pour surmonter deux ruptures compliquées dans le domaine de l’amour. La première a été la séparation de sa première épouse, la journaliste brésilienne Vivianne Carneiro avec qui il a été marié pendant six ans et a eu un fils jusqu’à ce qu’ils se disent au revoir en 1996.

La deuxième pause, l’une des plus parlées parmi les fans, était celle avec laquelle il a fait Polly Jean “PJ” Harvey. Ils ont tous deux eu une brève liaison entre 1995 et 1996 dont on se souvient, entre autres, pour son incursion dans le matériel. Ballades meurtrières avec une collaboration créative et son apparition dans la vidéo de la chanson «Henry Lee».

Comme on dit là-bas, dans une question de relations, le temps n’a pas d’importance mais la qualité. Cela semble s’être appliqué à Nick et Polly dans leur romance brève mais significative. “J’ai été tellement surpris que j’ai failli laisser tomber la seringue par terre”a déclaré l’Australien lors d’une série de questions menées par le site Web The Red Hand Files, avec des déclarations recueillies auprès d’ABC.

“Les drogues pourraient être un problème entre nous, mais aussi d’autres choses. J’avais encore du mal avec ma compréhension du concept de monogamie et Polly avait ses propres histoires, je soupçonne, mais à la fin nous étions deux personnes extrêmement créatives, toutes deux trop égocentriques pour pouvoir occuper le même espace dans un sens significatif«, Fini Cave dans cette révélation.

“L’appel du Botaman” arrive avec “Dans mes bras”

Elle a appelé et, dit le compositeur, fini avec lui. Sa prochaine réaction à long terme, loin de cette seringue qu’il a laissée tomber après l’appel de PJ, a été d’écrire un album plus personnel que narratif. Ainsi est né L’appel du batelier.

La première chanson du matériau est “Dans mes bras”, une chanson de composition simple (au piano, à la voix et à la basse) qui évoque toute cette étape tortueuse entre la rééducation, une légère approche de la religion et les pauses amoureuses. C’est pourquoi ce verset qui dit “Je ne crois pas aux anges, mais quand je te vois, je commence à en douter”.

Encore plus choquant est celui qui mentionne que s’il y croyait vraiment, “Je leur demanderais de prendre soin de vous, d’allumer chacun une bougie pour guider, éclairer et guider votre chemin “. Une guerre entre les croyances et leur révolte à l’amour comme preuve de l’existence divine. Une pièce que seul un homme compliqué comme Nick Cave aurait pu offrir au monde. C’est la beauté de la mélancolie.

