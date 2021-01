Oui oui. Lundi à nouveau. Juste au moment où nous avons commencé à profiter du week-end, nous nous sommes vautrés à nouveau entre l’attente et l’angoisse. Les classes de 7 ans, les devoirs infâmes, les transports de plus en plus épuisants, les gens qui ne se déplacent pas, le foutu trafic qui nous fait tous en retard, les reproches du patron qui nous grondent parce que nous n’avons pas fait SON boulot et pourquoi Bien sûr, le visage “charmant” de cette assistante de bureau qui ne cesse de monter une grille. Oh oui. Que Dieu bénisse les lundis.

Cependant, ce lundi semble encore plus déprimant pour ceux qui aiment reprendre cette théorie publiée par Sky Travel en 2005. dans lequel, selon des études supposées menées par le Dr Cliff Arnall de l’Université de Cardiff, aujourd’hui est le «lundi le plus triste de l’année».

Mais comment le Dr Arnall est-il arrivé à cette conclusion?

La version publiée par les agences de relations publiques (et le Dr Arnall lui-même) indique que, Après avoir étudié le comportement de l’être humain, une formule a été créée dans laquelle diverses variables telles que la météo, le salaire, les dettes acquises, ainsi que le temps écoulé depuis Noël et, bien sûr, depuis que nous nous sommes résignés échouer (encore une fois) dans nos résolutions du Nouvel An. La formule était comme ceci:

Selon la formule, W est égal à Wheater, (météo en anglais), D est pour la dette, la T représente le temps qui s’est écoulé depuis Noël, Q pour le temps depuis que nous avons échoué nos résolutions du Nouvel An, M pour les faibles niveaux de motivation, et enfin le N / a représente l’impuissance de vouloir faire quelque chose qui change vraiment notre vie par magie.

Alors, suivant cette formule, tout indique que ce lundi 21 janvier est le plus triste de l’année, Bon, c’est juste quand les humains ont pris en compte les dettes que l’on acquiert à Noël, la pente de janvier fait son truc, on continue avec les kilos en plus des vacances Et comme si cela ne suffisait pas, à ce stade de l’année, nous avons réalisé que plusieurs de nos résolutions devront attendre une meilleure occasion.

Quelqu’un a un lundi misérable….

Cependant, aussi logique que cette étude puisse paraître, nous ne pouvons pas nous jeter par terre comme des muffins, et c’est-à-dire, derrière ‘Blue Monday’ se cache une ingénieuse campagne publicitaire menée en 2005 par Sky Travel, dans laquelle, après un important lobbying mené par l’agence Porter Novelli, Le Dr Arnall a été persuadé d’accepter de signer cette étude, qui a été fait sans adhérer à aucun processus scientifique ou psychologique, ce qui a causé L’Université de Cardiff s’est publiquement distancée du Dr Arnall.

Quoi qu’il en soit, entre oui et non, il y a aussi une référence à la célèbre chanson New Order, «Blue Monday», qui était un single publié pour la première fois 7 mars 1984 dont les paroles parlent d’un amour violent, mais surtout non partagé. Les raisons qui ont inspiré cette chanson, le groupe lui-même n’a jamais précisé, mais il a été dit que le titre vient de la chanson homonyme de Fats Domino.

L’impact que «Blue Monday» a eu sur la musique pop et électronique a dépassé les boîtes de nuit et aujourd’hui, parmi les amateurs de ce tube des années 80 et de New Order lui-même il est associé au troisième lundi de janvier qui est, selon “science”, comme l’un des plus tristes de l’année et bien sûr, un grand marketing pour ne pas oublier ce hit.

