On compte les groupes de l’histoire de la musique qui s’expriment à la fois sur les problèmes sociaux et U2. Même, et il est valable de le mentionner, il est difficile de trouver un autre leader qui se consacre au activisme politique autant que Bono lui-même il l’a fait tout au long de sa carrière.

Pour le chanteur et la compagnie, son travail transcende au-delà d’une simple expression artistique: c’est un véhicule de protestation, une manière de délivrer un message contre le bellicisme et ses partisans. Justement, cette tendance pleine de conscience sociale a commencé avec Guerre, le troisième album du groupe et sûrement l’un des plus acclamés.

Et si nous devons être encore plus précis, il y a une chanson dans ce matériau qui englobe l’idéologie anti-violente du groupe: “Dimanche dimanche sanglant”. Ce thème, en fait, n’est pas né par hasard et pas seulement d’un flash créatif; l’inspiration derrière sa composition remonte à un massacre regrettable et historique en Irlande du Nord.

U2 sort ‘War’, son premier album ouvertement politique

C’est l’année 1982 et un jeune groupe de la République d’Irlande, déjà avec deux albums à son actif, est dans le Studios Windmill Lane de la ville de Dublin pour enregistrer son troisième label. Ces gars qui ont commencé à dominer les charts au cours de cette décennie sont U2 et vers la fin de cette année, ils étaient sur le point de finir de faire Guerre.

Mais c’est un moment crucial dans les aspirations du groupe. Bono, The Edge, Adam Clayton et Larry Mullen Jr ils orientent leurs efforts créatifs vers un nouvel horizon. Le quatuor a fini par composer un matériau plus direct que spirituel; plus critique qu’émotionnel (même s’il y a en lui un degré significatif de sentimentalité) que dans ses premiers versements.

1983 est arrivé et le matériel est sorti en février, bien que le premier aperçu soit arrivé le 1er janvier avec “Le jour de l’An”. À ce moment-là, avec une année difficile derrière eux, le groupe a estimé que quelqu’un dans l’industrie de la musique devrait prendre la parole. avec force sur les différents conflits de guerre qui se déroulaient dans le monde.

“La guerre semblait être le motif de 1982. Où que vous regardiez, des Malouines au Moyen-Orient et en Afrique du Sud, il y a eu la guerre. Lors de l’appel de l’album Guerre, nous donnons une gifle aux gens et en même temps pour nous éloigner de l’image chaleureuse que beaucoup de gens ont de U2 », a déclaré Bono dans une interview à Adrian excite pour le NME.

“Dimanche dimanche sanglant”

Avec le passage du temps de ce matériel d’enregistrement, le public a pu connaître l’une des chansons qui à la fin deviendrait un hymne pour le groupe et ceux qui aspiraient à voir un monde meilleur dans un temps de guerre sans quartier. Avec “Sunday Bloody Sunday”, U2 a secoué le sentiment de la planète contre la violence et le bellicisme à travers les conflits armés eux-mêmes qui ont eu lieu en Irlande.

“Ce n’est pas une chanson rebelle” Bono est entendu dire dans les instants précédant le début de la chanson dans l’une des vidéos officielles qui restent sur YouTube aujourd’hui. Peut-être que cette phrase fait référence au fait que la piste, en tant que telle, ne cherche pas à inspirer une rébellion violente, mais pour rechercher la paix en période de violence…. mais cela n’enlève pas le sens de la critique sociale, depuis lors.

“Il ne s’agit pas tant des problèmes au sens physique du terme, mais du massacre humain de familles brisées” Adam Clayton précise dans l’interview mentionnée ci-dessus lorsqu’on l’interroge sur le thème du single. Mais c’est sa perception en tant que membre de gang et en tant qu’individu. D’autre part, le le titre pointe vers un chapitre obscur de l’histoire de l’Irlande du Nord.

Dimanche sanglant en Irlande du Nord

“Dimanche dimanche sanglant” de U2 est arrivé en 1983, mais le titre de la chanson fait référence à un malheureux épisode de violence à Londonderry, dans la province d’Ulster, en Irlande du Nord en 1972. Au début de cette année, l’armée britannique avait repris cette ville d’Irlande du Nord, le même qui, historiquement, s’était tenu à distance des ordres de l’Empire de Grande-Bretagne.

En ce sens, le Premier ministre britannique, Ted Health – comme le souligne National Geographic -, avait une mission très claire: “ La loi de Sa Majesté ” aux habitants de Derry. Pour contextualiser rapidement, à cette époque le pays était divisé entre un secteur de personnes qui voulaient maintenir des liens avec le Royaume-Uni (protestants) et un autre en quête d’indépendance (un secteur catholique minoritaire).

Eh bien, le 30 janvier 1972, les “ séparatistes ” / indépendantistes avaient appelé à manifester par l’intermédiaire de l’Association pour la Droits civils d’Irlande du Nord (NICRA), mais la couronne britannique devait «maintenir l’ordre» à sa manière. Près de 15 mille personnes ont manifesté lorsqu’un groupe de parachutistes chargé de disperser les gens a ouvert le feu. Le chiffre officiel a jeté 14 victimes en une journée connue sous le nom de Bloody Sunday (ou Bloody Sunday).

Longtemps après ce massacre, précisément en 2010, le gouvernement britannique par le Premier ministre David Cameron a reconnu sa responsabilité dans un événement historique qui, à travers la musique de U2, jeEssayez de cimenter les aspirations pacifistes du monde.