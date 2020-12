Pouvez-vous imaginer la quantité d’anecdotes que l’enseignant a sûrement Armando Manzanero tout au long de votre carrière musicale? Et il est bien connu que l’auteur-compositeur-interprète mexicain, originaire de Mérida, a plus de 400 compositions dans son hangar, réussissant à en faire plus de 50 à la renommée mondiale.

Des œuvres d’art telles que «We are boyfriends», «Cet après-midi j’ai vu pleuvoir», «Avec toi j’ai appris», ne sont que quelques chansons que le professeur a écrites et qui ont été interprétées par d’innombrables artistes, de Luis Miguel, à Elvis Presley, en passant par José José, Celia Cruz, Juan Gabriel, José Alfredo Jiménez, et même e… quoi?! Elvis Presley ?! C’est vrai, ‘El Rey’ a également interprété l’une des compositions du maestro Manzanero.

Il s’avère que vers 1960, l’auteur-compositeur-interprète mexicain a composé «Somos novios», et la légende veut qu’il ait acquis une telle renommée internationale et une telle pertinence qu’Elvis Presley a dit «prête» à l’inclure dans son répertoire. Cette chanson a été traduite sous le titre de “C’est impossible“En anglais et” J’ai mal de toi “en français.

Bien sûr, vous vous demandez comment cela sonne. Eh bien, voilà “We Are Boyfriends” d’Armando Manzanero chanté par Elvis Presley, en anglais.

Mais non seulement Elvis a rendu hommage à cette œuvre d’art, mais elle a également été enregistrée par Luis Miguel (une des versions les plus populaires), Vikky Carr, Dennis Brown, Andrea Bocelli et même Danna Paola ft. Charlie vert (en anglais et tout … ay goei).

Et les paroles en anglais quoi de neuf?

Il est à noter que la traduction n’a pas été faite littéralement avant les paroles de Manzanero, mais qu’elle respecte le principe principal de raconter une histoire et une déclaration d’amour.

Cette traduction a été faite par Sid Wayne, Parolier et compositeur américain, et même si l’on pense qu’il a adapté l’œuvre de Manzanero, la légende veut que Wayne ait poursuivi l’auteur-compositeur-interprète mexicain pour plagiat, même si sa version est venue plus tard. Cependant, Armando Manzanero a nié ces faits dans une interview vers 2013, déclarant, soi-disant, que non seulement il n’y avait pas de procès, mais que l’Américain était très reconnaissant pour les questions de redevances.