Rock est une étape importante dans l’histoire de la Musique, à tel point qu’il a atteint tous les coins du monde. Bien sûr, notre continent n’était pas en reste car nous avons de grands représentants, des artistes et des groupes qui ont complètement forgé ce son et l’ont muté, donner la touche de notre terre pour que tout jeune du Mexique à l’Argentine puisse s’identifier avec ces guitares assourdissantes et ces chansons entraînantes.

Cependant, nous ne nous arrêtons pas toujours pour savoir ce que ces hommes et ces femmes ont fait parce qu’ils se sont tirés au sort comme les grands pour que nous puissions tous écouter beaucoup de propositions différentes. Et c’est justement ce que la nouvelle production Netflix explore, Rompan Todo: L’histoire du rock en Amérique latine, un documentaire réalisé par Talarico difficile, et avec la production exécutive de Nicolas Entel et Gustavo Santaolalla.

Comme vous vous en souvenez peut-être, il y a quelques jours, le géant du streaming a annoncé qu’il lancerait cette série documentaire qui, comme son nom l’indique, raconte la naissance, l’évolution et le présent du genre sur notre continent. Et pour ça, il y aurait tous ceux qui étaient en charge de construire l’histoire, c’est pourquoi ici nous allons vous dire qui sont les rockers qui apparaissent tout au long des six épisodes.

Les débuts du rock en espagnol

Pour commencer et vous donner une idée du niveau de production de Casser tout, tNous avons les deux premiers chapitres chargés de jeter les bases du rock latino-américain. Et quoi de mieux que ceux qui, avec du sang, de la sueur, des larmes et beaucoup de talent impliqués, ont fait ce son qui à ses débuts était dansant et qui effrayait les secteurs les plus conservateurs, sonnera dans tous les coins malgré la répression.

Alex Lora, Javier Bátiz, Enrique Guzmán, Julissa, Armando Suárez par Chac Mool, Rafael Acosta de Los Locos del Ritmo, Sergio Arau de Botellita de Jerez et plus ils nous en disent comment ils ont tropicalisé les chansons provenant des États-Unis et du Royaume-Uni pour en faire un succèsainsi que l’importance du rock pour le mouvement de 1968 et la Massacre de Tlatelolco le 2 octobre.

Bien que de l’autre côté, ils nous montrent ce qui s’est passé en Argentine, en Uruguay et au Pérou. Gustavo Santaolalla, Litto Nebbia, Rubén Rada, Juana Molina, Juan Luis Pereyra, Pil Trafa, David Lebón, Nito Mestre, Hugo Fattoruso, Fito Páez et Andrés Calamaro Ils racontent à voix haute comment une vague de gangs a été créée dans ces pays, grâce à des chiffres tels que Sandro, Luis Alberto Spinetta avec amande et poisson enragé, Los Saicos, Los Shakers, Manal, Tanguito, Moris, Claudio Gabis et de plus.

La répression

Mais ils ont également laissé un espace à Rompan Todo pour parler spécifiquement d’événements importants tels que le Cordobazo de 1969 et d’autres qui avaient à voir avec la musique, comme la vague hippie qui a été vécue au Mexique et qui a éclaté au festival Avándaro en 1971. Les deux moments ont complètement marqué l’histoire du rock, car après cela une répression a commencé à travers le continent et qui a obligé les musiciens à jouer dans des lieux clandestins.

Juste après ça Álvaro Enriquez de Los Tres apparaît dans le documentaire pour parler Victor Jara et ce qu’il a créé avec sa musique au Chili pendant la dictature militaire dirigée par Augusto Pinochet. De là, d’autres musiciens sont apparus comme Les jaivas, qui à travers leurs chansons où ils mélangeaient le rock avec des rythmes andins et qui ont influencé ces musiciens qui seraient plus tard importants pour ce pays comme Jorge Gonzalez de Les pionniers et Beto Cuevas de La loi.

Là-bas aussi au milieu de tout cela et pendant que Juan Domingo Perón était au pouvoir, des groupes ont émergé qui ont jeté les bases du rock argentin, avec Vox Dei, Rainbow et Sui Generis qui ont inspiré des artistes comme Pedro Aznar, Ricardo Mollo Divisé et Sumo ou Léon Gieco. Bien que de la même manière, les premières femmes sont apparues dans ce pays à entrer dans le genre en tant que Gabriela, qui ont fait leur chemin dans un mouvement dominé par les hommes.

La nouvelle vague

Bien sûr, tous ces mouvements politiques ont fait gagner en force des genres comme le punk, et pour cela nous avons le nôtre Gustavo Santaolalla et au plus David Byrne parler de la transformation du rock petit à petit. C’est aussi là que surgit la nouvelle vague latine et avec elle Vicentico et plus pour nous parler de la naissance de groupes importants comme Virus, les violeurs, les grands-parents de nulle part et Twist cela sonnait pendant la scène où seule la musique nationale était entendue en Argentine.

Même si Charly Garcia Je le cassais dans ce pays, au Mexique des artistes comme El Tri, Rockdrigo González et Botellita de Jerez Ils nous ont montré des chansons que personne ne faisait, qui révélaient des réalités sociales qui pour beaucoup étaient utopiques. Mais au milieu des années 80, un mouvement a émergé qui exploitait la musique de ce continent et d’Amérique latine, le soi-disant rock dans ta langue, avec des groupes comme Caifanes, Neón, Fobia ou Los Toreros Muertos.

Les années 90 et leur révolution

Comme vous pouvez le voir, Rompan Todo couvre pratiquement toutes les branches du rock, et dans notre pays, on l’a vu en mentionnant des groupes aussi opposés que Putain de quartier et Manne, que de leur tranchée ils ont tout fait pour que cette musique atteigne partout. Bien que les yeux soient rivés sur le Mexique, l’Argentine a pris un coup dur avec d’autres artistes qui sont venus Enanitos Verdes et bien sûr,Soda Stereo.

La Colombie n’a pas non plus été en reste dans ce documentaire et a présenté au monde des groupes de la taille de Velouté et Société à responsabilité limitée, qui a montré que ce genre avait également de grands représentants. À l’entrée des années 90 et avec l’arrivée de MTV Latin America, le rock a vécu une autre étape avec des porte-étendards comme Café Tacvba, Los Tres, Fito Páez, La Ley, Andrés Calamaro, Los Fabulosos Cadillacs, La Lupita, Santa Sabina, La Castañeda, Tijuana No!, Babasónicos et Illya Kuryaki et les Valderramas.

Actualités rock

Avec la fin du siècle, le rock au Mexique a commencé à muter grâce au fait que de nombreux groupes ont commencé à fusionner d’autres genres tels que Molotov et tous les artistes de la regia avancée tels que Plasticine Mosh, Control Machete, El Gran Silencio, Zurdok, Jumbo et Kinky. Cependant, après la scission de Soda Stereo, Gustavo Cerati continué en tant que soliste et en Amérique du Sud des projets tels que Bersuit Vergarabat, La Vela Puerca, vous ne l’aimerez pas et de plus.

Mais déjà proche de cette époque, le documentaire nous parle de ces groupes qui continuent actuellement de nous surprendre, et l’exemple est en Zoé, Nortec Collective, Amigos Invisibles, Bomba Estéreo, Bajofondo, Julieta Venegas, Mon Laferte, Ely Guerra, Francisca Valenzuela et beaucoup plus.

Casser tout: L’histoire du rock en Amérique latine Il est disponible sur Netflix à partir du 16 décembre. Mais si vous n’osez toujours pas le voir, voici la bande-annonce officielle:

