David Bowie est presque synonyme de “ musique ”. En tant que tel, l’histoire de l’industrie ne serait pas comprise de la même manière sans leur apport significatif, enrichi par son talent étendu et sûrement infini. Même après son décès en 2016, la figure du ‘Duc blanc’ il reste frais dans la mémoire collective des mélomanes du monde entier.

Justement, ce 8 janvier aura lieu l’anniversaire du célèbre compositeur anglais qui aurait eu 74 ans. Comme chaque année, un concert spécial aura lieu pour célébrer une date pleine de nostalgie et de réjouissance pour tout cela Le travail du Britannique signifiait – et continue de signifier – pour le monde.

Désormais, l’anniversaire de la star de Brixton nous ramène également à l’une de ses célébrations les plus mémorables: celui dans lequel il a atteint le cinquième étage de la vie (les 5 ans, donc). Même si vous n’avez pas vu le concert ou si vous voulez avoir lu quelque chose à ce sujet -jusqu’à aujourd’hui- la chose la plus probable est que vous ayez déjà vu l’image qui dirige cette note. Combien y avait-il derrière cette célébration? Récapitulons un peu ce moment.

50e anniversaire de David Bowie

Cette célèbre image des coulisses est presque un trésor de l’histoire du rock. Rarement nous avons vu une image avec autant de luminaires brasser, rire, traîner. En soi, cette image est une galerie générationnelle de musique dans laquelle on voit des gens de la stature de Thurston Moore, Brian Molko, Dave Grohl, Kim Gordon, Francis Black et Robert Smith, chacun d’entre eux idoles, à côté du célèbre: David Bowie.

C’était le 8 janvier 1997 et le Madison Square Garden de New York a prêté sa scène pour un événement qui aurait bien pu être célébré comme un autre festival, mais non … C’était l’anniversaire du starman. Ces figures de la musique partageraient la scène avec le légendaire Anglais, mais la fête se préparait à accueillir plus de 30 mille invités qui voulait chérir un moment sans pareil … Sans aucun doute, ceux qui étaient là, l’ont réalisé.

Une grande célébration avant la tournée

Il n’est pas nécessaire de jeter toute la discographie de David Bowie pour savoir qu’il était un homme méthodique, perfectionniste et infatigable au coeur. En fait, il suffit de revenir aux premières semaines de cette nouvelle année. L’agenda britannique envisageait en février de ce même ’97 le lancement de Terrien, son vingtième album studio. Bien sûr, à l’horizon, vous pouviez voir une tournée arriver comme d’habitude.

Donc, si cela vaut la peine de le dire, cela semble être créé à partir de “Ziggy Stardust” Il avait besoin de fêter son arrivée à 50 ans avec une fête insolite qui servait également de prélude à la promotion de son prochain label. Et il ne l’a pas gardé: Bowie a ouvert son concert d’anniversaire avec “Petite merveille” la première chanson de son nouveau travail qui serait maintenant la première de la nuit de ce 8 janvier.

La musique était faite

Puis la nuit est venue, avec l’ensemble de la scène, avec David Bowie et compagnie prête à embellir le moment. Après avoir joué la chanson susmentionnée suivie de «The Heart Filthy Lesson», le premier invité de la soirée est arrivé avec l’apparition de Francis Black de Pixies pour le rocker avec “Scary Monsters (And Super Creeps)” et “Fashion”.

La liste des apparitions a continué avec Foo Fighters à jouer “Bonjour Spaceboy “, le préambule parfait avec lequel Dave Grohl a rejoint l’idole solo pour jouer plus tard “Sept ans au Tibet”. Le thème qui a suivi était “L’homme qui a vendu le monde” déjà avec Bowie solo, ceci dans une sorte de décision rare car il aurait été, eh bien, imaginer un hommage à Kurt Cobain au milieu de la rencontre de David avec Grohl jouant la chanson que Nirvana a reprise dans son mythique Unplugged.

Alors, petit à petit, ils ont fait leur truc Robert Smith (“La dernière chose que vous devriez faire”, “Sables mouvants”), La vive jeunesse (“J’ai peur des Américains”) jusqu’à ce que Lou Reed monte sur scène. Voir deux des pères de l’art-rock a dû être aussi symbolique qu’incroyable car, comme Bowie le disait à l’époque, Lou était l’un des meilleurs amis qu’il avait laissé de sa génération. De plus, ce rappel avec le New Yorker était plus un hommage à Reed lui-même et à The Velvet Underground qu’autre chose.

Le moment emblématique s’est clôturé par un deuxième rappel qui aurait désormais comme co-star Billy Corgan de The Smashing Pumpkins, un ami et soudain un de ses collaborateurs avec qui il partage également Mike Garson en tant que pianiste des deux projets. Billy et David ont fait de même avec “All The Young Dudes” et “The Jean Genie”, qui serait le prélude de “Bizarrerie de l’espace” clôturera l’événement avec David Bowie qui montera seul sur scène.

Et bien, puis vint la photo des coulisses. «Je ne m’attendais pas à avoir un tel appétit pour la vie à ce stade… J’avais supposé, comme des héros poétiques romantiques, que cela brûlerait tout. Mais rien n’a été désactivé. J’ai encore chaud David a déclaré au New York Daily News (via NME) après le concert. Que ce soit une leçon pour nous tous: rester au chaud à 50 ans.

