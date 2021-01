En 1991, la scène musicale mondiale était en pleine transition. Les riffs de guitare accrocheurs du le hard rock et le heavy metal sont entrés dans une période de “ déclin ” -pour le dire d’une certaine manière- puisque le rock alternatif et ses pentes gagnaient du terrain dans divers espaces.

Habituellement, ce triomphe est attribué davantage à Nirvana et plus prudemment à d’autres groupes comme Pearl Jam, Soundgarden avec tout l’entourage grunge de Seattle (plus The Smashing Pumpkins, qui sont de Chicago). Et bien, bien sûr, ils ont un impact important sur le catalogue musical des années 90, mais dans cette équation, beaucoup négligent la grande valeur de REM.

Le groupe commandé par Michael Stipe, pionnière du rock alternatif américain, avait déjà une carrière importante sur son dos. Mais c’est cette année-là qu’il a atteint le point culminant de sa carrière de la main de l’album Hors du temps et de “Losing My Religion “, une chanson pleine de mystique qui parmi ses particularités bénéficie de l’influence de l’écrivain colombien Gabriel Garcia Marquez.

L’arrivée de ‘Out of Time’

Le succès n’était pas étranger à REM en aucune façon. Le groupe a commencé à consolider son héritage en 1983 avec la sortie de Murmuré et tout au long de cette décennie, le groupe a travaillé sans relâche pour sortir environ six albums, tous bien accueillis par la critique –bien sûr, certains dans une plus ou moins grande mesure-.

Cependant, si nous voulons fixer des lignes directrices et des moments de pointe, la période entre 1987 et 1988 mérite une mention spéciale pour deux raisons. Dans la première de ces années, l’album est venu Document qui serait la première de nombreuses collaborations fructueuses avec le producteur Scott litt. Puis en 88, le groupe a sorti l’album vert comme premier matériau qu’ils ont fait dans le cadre d’une grande maison de disques telle que Enregistrements Warner Bros.

Une fois que les ingrédients ont été formés, déjà fixés et complétés avec le talent inné du groupe, il était temps d’arriver avec tout à la nouvelle décennie. C’était ainsi REM est entré en studio avec Scott en 1990 prêt à créer une assiette qui aurait plus d’importance que prévu.

Déjà en 1991, précisément le 12 mars, le groupe d’Athènes, en Géorgie, a publié Hors du temps. Mais cette fois, il y avait quelque chose d’inhabituel (dans un bon sens du terme) qui identifiait son travail et le guitariste Peter Buck a beaucoup à voir avec ça.

La mandoline et la signification de “Losing My Religion”

Pendant les sessions d’enregistrement de l’album, Peter Buck lui-même a voulu explorer ses capacités de musicien, a commencé à pratiquer les mandolines et est soudainement venu avec le riff caractéristique de la chanson que dans les premières démos était connu comme “Sugar Kane”. Puis vint la basse, la batterie et les accompagnements lyriques de Stipe avec ce que le thème allait devenir “Losing My Religion”.

La chanson, bien sûr, est le thème le plus reconnaissable de l’album non seulement à cause de l’instrument inhabituel qui le leitmotive. La lettre et le titre lui-même ont une signification bien définie. D’une part, le morceau parle du sentiment d’insécurité d’une personne qui veut montrer son amour à quelqu’un. Les lignes “J’en ai trop dit” (J’ai dit plus) et “Je n’en ai pas assez dit” (Je n’ai pas assez dit) ils montrent ce sentiment d’avoir dépassé ou échoué dans la déclaration d’amour.

Et d’un autre côté, le nom de la chanson est un idiome de Géorgie du Sud, aux États-Unis, auquel se référer un état d’esprit désespéré, folie, perdre la tête – quelque chose de similaire à “Perdre la tête” –. En tout cas, notre personnage a désespérément besoin de ne pas pouvoir exprimer ses sentiments comme il l’entend. Il y a un peu d’amour non partagé dans la fibre lyrique de la chanson.

D’après le groupe lui-même dans les docu-séries Neflix Exploseur de chanson (qui d’ailleurs, doit voir), REM et le label a eu une très brève discussion sur la chanson qui aurait dû être le premier single de l’album. Warner voulait à tout prix “Des gens heureux et brillants” qui était la chanson la plus adaptée à la radio dans l’assiette; REM voulait “Losing My Religion” parce qu’ils ne s’attendaient pas à ce que l’album soit un succès, selon Peter Buck.

L’influence de Gabriel García Márquez et le succès de la vidéo

On pourrait dire que d’une manière ou d’une autre Gabriel Garcia Marquez a une influence directe sur la création du thème. Evidemment pas en tant que parolier, mais en tant que référence textuelle. Michael Stipe, chanteur principal du groupe, est l’un des lecteurs le plus reconnu de l’écrivain colombien et le travail de ce dernier a eu une influence substantielle sur le thème de la chanson et de la vidéo.

Les références à l’amour non partagé dans “Losing My Religion” partagent une certaine proximité avec l’une des premières lignes qui ouvre le livre L’amour en temps de colère (1985): “C’était inévitable: l’arôme des amandes amères lui rappelait toujours le sort de l’amour non partagé”. Et ce n’est qu’une des inspirations que Stipe a inspirées d’un écrivain emblématique.

Dans la vidéo, divers personnages et Michael lui-même semble caractérisé par de grandes ailes d’ange. Dans le cas du chanteur, dans de nombreuses prises, il semble coincé dans un coin (à cause du couplet “C’est moi dans le coin”) tout au long de la vidéo. C’est une autre référence claire à une œuvre de García Márquez intitulée Un très vieux seigneur avec d’énormes ailes.

D’une manière générale, cette histoire raconte l’histoire de ce qui semble être un ange qui tombe dans la cour d’une famille pauvre. Ces gens l’enferment dans leur poulailler et les résidents locaux viennent le voir, croyant qu’il est un être miraculeux et ils paient pour le voir. Cette entité mystérieuse, submergée par la foule, coins et commence à déployer ses ailes pour se défendre. ICI, vous pouvez lire toute l’histoire.

Eh bien, tout ce concept a valu au REM plusieurs prix. Le clip vidéo a gagné Meilleure vidéo de l’année aux MTV Video Music Awards 1991 et, l’année suivante, la chanson remporta deux Grammys: un pour la meilleure vidéo musicale et la meilleure performance vocale en groupe ou en duo. Avec ces tables et exactement 30 ans après son lancement, “Losing My Religion” C’est un succès qui dure et qui n’arrêtera pas de le faire.

