Sans aucun doute, 2020 s’est avérée être l’année où nous ne pensions pas devoir vivre. Beaucoup de choses se sont passées et ont changé à cause de la pandémie, nous n’avons pas de concerts ou de festivals live, mais ce que nous ne pouvions pas manquer, c’était de la nouvelle musique, car nos groupes et artistes préférés en profitent pour composer et sortir des chansons. Mais même le coronavirus n’a pas pu arrêter Liam Gallagher, qui continue de nous surprendre de loin.

Comme vous vous en souvenez peut-être, l’ancien leader d’Oasis et de Beady Eye a sorti son deuxième album en 2019, Pourquoi moi? Pourquoi pas, et il était l’un des rares à avoir eu la chance de donner des concerts avant la fermeture. Cependant, le plus jeune des Gallaghers n’est pas resté les mains croisées, depuis quelques mois a présenté son MTV Unplugged tant attendu après un an d’enregistrement. Mais ce n’est pas la seule chose que le chanteur a pour nous.

Liam Gallagher nous apporte une chanson pour clôturer l’année

Il s’avère que ce 27 novembre et quelques semaines après la fin de 2020, Liam Gallagher vient de sortir un nouveau single, “All You’re Dreaming Of”. Cette chanson a été composée avec son collaborateur Simon Aldred et produite par Andrew Wyatt, et croyez-le ou non, c’est l’un de ces thèmes dont nous ne savions certainement pas qu’il nous fallait en ce moment, mais nous sommes reconnaissants que cela soit entré dans nos vies.

C’est une belle ballade au piano, classique et efficace, où l’orchestration avec l’énorme arrangement de cordes l’amplifie complètement. Bien que ce qui nous excite peut-être le plus, c’est l’interprétation de Liam, qui avait été beaucoup critiqué pendant des années pour le ton de sa voix, mais avec cette chanson il a montré que la magie est toujours làEh bien, cela semble spectaculaire et on peut avoir l’impression qu’il chante dans votre oreille.

Cette chanson apportera de l’espoir à quiconque l’écoute

Selon SPIN, dans un communiqué de presse bon Liam a dit que tout ce qu’il voulait avec cette chanson était d’apporter de bonnes vibrations à tous ses fans et à quiconque l’écoute, à des moments comme ceux dans lesquels nous vivons qui nous remplissent sans aucun doute d’incertitude et de peur: “Compte tenu de l’année que nous avons tous vécue, j’espère que cela nous redonnera l’amour et l’espoir dont nous avons tant besoin.”

Mieux vaut ne pas leur en dire plus, puis on vous laisse “All You’re Dreaming Of”, la nouvelle chanson de Liam Gallagher cela élèvera sûrement leurs esprits quand ils l’entendront:

Voir sur YouTube

Au fait, Le 5 décembre, Liam Gallagher diffusera un concert unique qu’il a enregistré sur l’emblématique Tamise de Londres., où en plus de jouer les morceaux de ses deux albums solos, il passera en revue quelques tubes d’Oasis. Heureusement, nous aurons la chance de le voir complet au Mexique, Y PAR ICI Nous vous expliquons comment vous pouvez en profiter dans le confort de votre foyer.