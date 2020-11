2020 se termine, mais heureusement et malgré le fait que la pandémie a forcé le report des concerts dans le monde entier, les artistes n’ont pas arrêté de travailler. En fait, beaucoup profitent de ces jours d’enfermement et sans spectacles programmés pour entrer en studio pour composer des chansons et nous offrir un moment agréable en ces temps. Cela s’applique aux groupes de notre pays, comme Los Tempestades, qui ont compris cette année.

Comme vous vous en souviendrez, début avril le groupe mexicain formé par les frères José Manuel et Francisco Cravioto, ainsi que Ballo, Omar Chávez et Gonzalo Quinteros est revenu avec un grand single, “Museo”, où ils nous ont montré une vidéo surréaliste qui nous a laissé plus désireux d’entendre du nouveau matériel de cette grande proposition. La bonne nouvelle est que nous n’avons pas eu à attendre si longtemps pour que cela se produise, Eh bien, ces derniers mois, ils ont présenté des chansons comme «Abrazo» et «Las Cuerdas».

Los Tempestades nous émeut avec leur nouvelle chanson

Mais maintenant, ce 26 novembre Los Tempestades présente «Por El Tiempo», une chanson qui, nous en sommes sûrs, vous émouvra jusqu’aux os. Et on ne le dit pas à la légère, car c’est une douce ballade où le groupe réfléchit et Il parle avec nostalgie de l’importance de dire à nos parents à quel point nous les aimons; que malgré le fait que nous faisons mille choses et que nous ne pouvons pas les voir, nous les portons toujours avec nous.

La vidéo de cette chanson a été réalisée par José Manuel Cravioto lui-même, qui a été derrière des bandes comme Olympie, série de la taille de Diablero et bien sûr, du documentaire Café Tacvba, Continuez à être. Ici, ils illustrent parfaitement l’idée de la chanson, avec une paire de marionnettes représentent un père et son fils, qui observe leur quotidien de loin. Et bien sûr, à la fin, tout le groupe les rejoint sous la forme de marionnettes.

Nous ferions mieux de ne pas vous en dire plus, d’arrêter ce que vous faites et Regardez la vidéo émouvante de «Por El Tiempo», la nouvelle chanson de Los Tempestades ci-dessous, avec laquelle vous voudrez courir et dire à vos parents que vous les aimez:

