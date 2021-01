En musique, ils existent de nombreuses façons d’identifier un prodige. Certains sont de formidables paroliers, d’autres dominent avec déterminations instruments avec maîtrise, plusieurs autres se distinguent par leur capacité vocale. Et ainsi nous pouvons lister une longue liste de des capacités au service du génie. Cependant, parmi tous, un peu éclipsée tout d’un coup, se trouve la production musicale … et dans ce cadre, est l’utilisation d’échantillons.

Il faut dire qu’il y a une grande expertise dans le prélèvement d’un échantillon d’une composition et sa reconfiguration, ceci dans le but de développer un autre morceau de musique. En fait, beaucoup de nos chansons préférées dans la vie sont créées avec la technique bénie de l’échantillonnage. L’un d’eux est sans aucun doute “Porcelain”, le magnifique morceau de Moby.

Cette chanson aux textures douces et mélancoliques, aux refrains omniprésents et aux paroles simples mais déchirantes, est un exemple clair de ce qu’un bon échantillonnage est capable de faire en notre faveur. Donc ça vaut un peu de poussière sur l’histoire derrière cette belle mélodie, basé sur la bande originale d’un vieux film de 1960.

‘Porcelain’: l’énorme piste de Moby

La pratique de l’échantillonnage n’a rien de nouveau dans l’industrie. Si nous faisons un exercice rétrospectif très rapide, nous trouverons que de nombreux producteurs de rap d’antan ont créé de grandes chansons avec cette technique. Aujourd’hui, la ressource est toujours utilisée, mais peut-être avec un peu plus de subtilité.

En ce sens, si nous devons identifier un moment où l’utilisation de l’échantillon a été la plus fructueuse, peut-être entre la fin des années 90 et la première décennie de 2000 est la bonne plage. Il existe de nombreux exemples pour le prouver: Daft Punk, Fatboy Slim, The Chemical Brothers et MobyIls étaient tous super, ils ont fait beaucoup de nos chansons préférées de cette façon. Pour l’instant, nous ne parlerons que de ce dernier. “Porcelaine”, peut-être sa chanson la plus emblématique.

Cette pièce fait partie de l’album Jouer, le cinquième de la discographie de Salle Richard Melville -Vrai nom de maman-. Et c’est curieux car cette chanson est l’un des derniers singles promotionnels du matériel, mais elle a fini par être fortement ancrée dans la mémoire collective du public, surpassant d’autres compositions formidables telles que «Honey», «Run On» ou «Pourquoi mon cœur se sent-il si mal?»

Une écriture simple mais émotionnellement coriace, c’est ce que Moby nous a donné en 2000 avec la chanson dont nous parlons maintenant. Eh bien, ce n’est pas vraiment très optimiste de commencer à chanter un couplet qui dit “Dans mes rêves, je meurs tout le temps. Mais cette crudité – si vous pouvez le dire ainsi – est une partie substantielle de la chanson, un aspect qui contraste avec une beauté subtile Entre le beau piano, le rythme et l’échantillonnage.

Vous pouvez également lire: L’HISTOIRE SUR L’INFLUENCE DE GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ SUR LA «PERDRE MA RELIGION» DE REM

Un échantillon tiré depuis 1960

Maintenant oui, à ce qui nous concerne. Comme nous l’avons dit, il y a beaucoup de choses à souligner dans cette grande chanson qui est “Porcelaine”Mais l’échantillonnage qu’il utilise est tout. Cette première séquence de quatre notes qui ouvre la chanson est la toile où le piano, la voix, les chœurs et le rythme venir ensemble.

Cela dit et une fois que nous avons identifié l’échantillon, il est temps de découvrir d’où ils proviennent. Ces quatre petites notes – et leurs éventuelles variations tout au long de la chanson – sont une reconfiguration d’une séquence tirée de “Combattez pour survivre”, un thème créé par le compositeur Ernest or pour la bande originale du film de 1960 Exode. En fait, cette bande originale est l’œuvre la plus reconnue du musicien décédé en 1999. Oui, un an avant la sortie du morceau. Moby.

Bien sûr, la composition de Gold, qui ne dure qu’une minute et demie dans son édition pour le long métrage, comporte plusieurs sections et nuances différentes car il s’agit d’une chanson orchestrale. Mais il y a cinq secondes substantielles qui sont ce que le producteur new-yorkais a mis pour élaborer son propre travail. Ce poker de notes que Moby a pris sont, en fait, un petit pont entre une section de cordes et une section de corne dans l’œuvre d’Ernest.

La seule chose que notre cher Richard a fait changer un peu la séquence d’accords et ‘jouer à l’envers’. Puis une production de premier ordre, les paroles, les arrangements et c’est tout. Ce qui est pertinent à propos de la chanson – en parlant de sa composition – est que: prenez cet échantillon et à partir de là, laissez votre imagination voler.

En bref, la capacité d’un artiste à prendre une séquence minuscule et apparemment “ non pertinente ” de notes déjà formées, pour la reconfigurer et développer un autre univers, c’est du pur talent et Moby l’a. Pour que vous ne restiez pas dans le doute, nous vous laisserons les chansons ci-dessous. (voir première vidéo: séquence de notes entre 0:37 et: 042 / deuxième vidéo: depuis le début).

Voir sur YouTube

Voir sur YouTube