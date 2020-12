Rock en Amérique latine Il a une riche histoire à raconter. Tant d’idoles, de chansons, de festivals et de mouvements ont pris racine dans ce style musical de la frontière nord du Mexique au cône sud du continent pour délimiter notre identité. Tout ce voyage incroyable et ses fondations peuvent être vus dans Tout casser: l’histoire du rock en Amérique latine.

Cette série documentaire est arrivée récemment sur Netflix pour nous donner un aperçu détaillé, en six parties, sur comment le genre a commencé il y a des décennies et comment il a évolué au fil des ans. Pour nous dire, le réalisateur Talarico difficile et Gustavo Santaolalla (en tant que producteur), il utilise de grandes voix de la scène dont vous vous souviendrez sûrement avec affection.

Maintenant oui: voyons ce qu’ils savent du rock en Amérique latine

Bien sûr, l’un des aspects qui nous passionne le plus Casser tout c’est le grand nombre de groupes et d’artistes légendaires présentés. Soda Stereo, Café Tacuba, Charly García, Los Prisioneros, Andrés Calamaro, Zoé, Los Fabulosos Cadillacs et Fobia ne sont que quelques-uns des noms formidables que nous verrons défiler à chaque chapitre.

Nous sommes sûrs que beaucoup d’entre vous sont tirés au sort et ils auront une grande anecdote en tête en écoutant les chansons de tous ces génies latino-américains. Et comme adeptes de l’os rouge, ils sauront déjà l’un ou l’autre conte de rock légendaire dans cette partie du continent.

