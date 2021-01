2020 a été très difficile pour l’industrie de la musique et d’après ce que nous voyons, cela continuera d’être cette année. Cependant, des personnages sont apparus qui nous ont sauvés et pendant quelques minutes nous ont fait penser que les choses seraient très bien, comme Nandi Bushell, la petite fille qui pendant tous ces mois de quarantaine nous a fait plaisir avec les couvertures impressionnantes qu’il a publié et qui a même attiré l’attention de nombreux rockeurs.

Peut-être que la chose la plus cool que cette petite fille a montrée l’année dernière était la bataille de tambour épique qu’il a organisée avec Dave Grohl, où en plus de démontrer son énorme talent dans la bataca, il a également servi se dédier les chansons qu’ils ont composées. Mais apparemment, en 2021, cela continuera à nous laisser l’œil carré, Et bien maintenant il revient avec ses couvertures traditionnelles avec qui nous avons été initialement impressionnés.

Nandi Bushell fait la couverture de My Chemical Romance

Nandi Bushell a commencé l’année du bon pied, en jouant «Song 2» de Blur (que vous pouvez consulter ICI) et «Inmigrant Song» de Led Zeppelin. Mais cette fois, a décidé de faire ressortir le côté emo qui est à l’intérieur et jouez un classique de ceux qui aimaient l’eyeliner noir et portaient des franges, “Bienvenue à la parade noire” par My Chemical Romance. Et oui, bien sûr, comme toujours, il a été tiré au sort comme les grands garçons.

Dans la description de votre vidéo, Nandi a mentionné qu’après une semaine stressante de cours à la maison et d’examens en ligne, elle a dégagé toute son énergie en jouant ce rôle.: «Mon père dit que je commence à passer par une phase emo depuis que j’ai découvert cette semaine My Chemical Romance! Ils sont tellement si bons! J’adore, c’est une super chanson pour se défouler ».

Même Chad Smith a parlé de sa version

On sait que cette fille veut toujours enregistrer ses reprises, car elle met en production et tout. Cependant, cette fois est allé plus loin car jouer le single le plus mémorable de The Black Parade, Nandi Bushell a enfilé un uniforme militaire –Comme celui utilisé par Gerard Way et compagnie dans la vidéo– juste une couleur plus normale, En l’absence du costume noir et de tout le maquillage iconique.

Inutile de dire qu’il ressemblait toujours à couvrant parfaitement ce rouleau dans la bataca. Mais le plus intéressant est peut-être que sur son compte Instagram, le batteur des Red Hot Chili Peppers, Chad Smith a commenté dans la publication de cette vidéo que est fan de My Chemical Romance: «J’adore l’album en entier. Il contient beaucoup de très bons tambours. ” C’est quelque chose que seul Nandi peut bien sûr réaliser.

Découvrez ci-dessous la puissante reprise que Nandi Bushell a enregistrée pour «Welcome To The Black Parade»:

Voir sur YouTube