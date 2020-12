Nouvelle commande il est de retour sur la scène musicale et nous les avons vraiment manqués. Cela fait cinq longues années que le groupe a sorti son dernier album et bien qu’ils n’aient pas entièrement confirmé la publication d’un nouveau matériel, au moins nous pouvons profiter de votre nouvelle vidéo.

Le groupe dirigé par Bernard Sumner vient de partager la vidéo officielle de “Soyez un rebelle “, chanson que les Britanniques ont publiée pour motiver leurs adeptes à résister aux moments difficiles de la pandémie. De son côté, la vidéo apporte une charge émotionnelle avec laquelle plus d’un se sentira identifié.

La nouvelle vidéo de New Order

L’élément nostalgique de l’amour est l’un des éléments clés du succès de Nouvelle commande Et cette fois, ce n’est pas l’exception. Les relations se compliquent, l’avalanche de sentiments fleurit et l’incertitude est présente. C’est un peu ce que nous voyons dans le nouveau clip vidéo du groupe.

Le nouvel épisode vidéo s’ouvre avec un couple allongé sur le solregardant le plafond avec confusion. Le protagoniste tourne son visage vers l’oreille de son compagnon pour lui dire “J’ai rencontré quelqu’un d’autre” (J’ai rencontré quelqu’un d’autre). Une déclaration difficile qui ferait geler le sang de n’importe quel amoureux.

La prochaine chose que nous voyons sont quelques séquences d’entre eux, à la fois ensemble et séparément, qui nous permettent de comprendre le conflit qu’ils traversent: vie quotidienne, distanciation, hauts et bas émotionnels (d’amour, de ressentiment, de bonheur et de tristesse) et un coup de cœur à la poitrine que le protagoniste donne à son partenaire.

La vidéo a été réalisée par le collectif créatif NYSU et produite par Garagefilms. «Nous avions déjà travaillé avec NYSU quand ils ont créé la vidéo mémorable de ‘Restless’ … Leur imagination et leur créativité ont eu un impact sur tout le monde dans le groupe, c’est pourquoi c’était formidable de collaborer à nouveau avec eux pour ‘Be A Rebel’, son traitement et son esthétique inspirants complètent la chanson avec une vision originale », a déclaré le groupe dans un communiqué. Regardez la vidéo ci-dessous.

À propos de la chanson

Bien que le groupe n’ait pas donné d’indications officielles sur un éventuel disque à venir, ils ont commenté la raison pour laquelle ils ont décidé de sortir cette chanson. «Dans les moments difficiles, nous voulions créer une nouvelle chanson… Nous ne pouvons pas jouer en live pendant un moment, mais la musique est toujours quelque chose que nous pouvons tous partager ensemble. Nous espérons que vous l’apprécierez, jusqu’à ce que nous nous revoyions », a déclaré Sumner à NME en référence à l’époque de la pandémie.

Comme nous recevons plus de nouvelles sur une production à long terme, vous pouvez déjà trouver “Soyez un rebelle »par New Order sur toutes les plateformes et dans une édition de Vinyle 12 pouces comprenant divers remix et que vous pouvez trouver ICI. J’espère que nous avons un nouvel album de ces formidables Britanniques.